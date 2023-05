Ordine desde la ventana

En la película "La vida de Brian", un Brian sobrepasado por el fanatismo de sus seguidores, que creen que es el Mesías, les dice asomado a la ventana de su casa que no tienen por qué seguirle ni al él ni a nadie, y que tienen que pensar por su cuenta porque cada uno es un individuo y todos son diferentes. "¡Sí, cada uno es un individuo! ¡Sí, todos somos diferentes!", contestan a coro los seguidores de Brian. Desolador. No hay que seguir a Brian. Ni tampoco al profesor, filósofo y escritor italiano Nuccio Ordine. Pero a todos nos conviene prestar atención a las palabras del pobre Brian y a los libros que escribe Ordine porque la verdad es que cada uno es un individuo y todos somos diferentes, pero también es cierto que los hombres no son islas (el título de uno de los grandes ensayos de Ordine) y que los clásicos nos ayudan a vivir.

Los clásicos ayudan a vivir y los libros de Ordine nos enseñan a vivir mejor. ¿Cómo? Muy sencillo (o no): presentando a los lectores fragmentos de obras inmortales, comentadas con la erudita y cercana pasión de un sabio que nunca ha querido salir de la caverna de Platón porque es ahí, entre sombras y apariencias, donde necesitamos a Brian. Ordine nos recuerda la utilidad de lo inútil citando a los clásicos y, asomado a la ventana de sus libros, explica por qué la crisis se supera duplicando (no recortando) los fondos para la cultura, por qué los saberes sin beneficios materiales no son inútiles, hasta qué punto el poeta Ovidio tenía razón cuando decía que nada es más útil que las artes inútiles y cómo hemos llegado al sinsentido de la universidad-empresa y los estudiantes-clientes. El encuentro con un clásico puede cambiar una vida, sostiene Ordine, y ese encuentro a veces nos permite subirnos a hombros de gigantes y otras evita que digamos tonterías. Y el encuentro con "La utilidad de lo inútil", "Clásicos para la vida", "Los hombres no son islas" y otros textos de Ordine nos empuja, mueve, sorprende, asombra, anima e ilumina. Nuccio Ordine es, además, un especialista en el Renacimiento y en la vida y obra de Giordano Bruno, el filósofo, astrónomo y matemático italiano que fue quemado "vivo y consciente" en el Campo de’ Fiori de Roma por las autoridades civiles, después de ser declarado hereje por la Inquisición. La Inquisición tiene hoy otros métodos, medios y fines. A nadie le importa ya la pluralidad y eternidad de mundos que postulaba Bruno, pero la pluralidad y eternidad de los mundos literarios que Ordine muestra desde su ventana inquietan a las leyes del mercado, a la mercantilización de la vida cotidiana y al pensamiento único. No, después de escuchar a Ordine no somos como los seguidores de Brian. La ventana de Ordine se abre a infinitas ventanas.