Gravitando el caos

¿La economía española creció un 2,5% el año pasado? Si damos por buenos los nuevos baremos de computación, se creció el 2,5% y la inflación subyacente subió al 3,8%, lo que representa un saldo neto negativo. Para generar un euro de riqueza, la España actual, está recaudando 3 euros de impuestos y 6,5 euros de deuda, esto significa que en realidad se decrece. Irlanda, por ejemplo, para crecer un euro dedica 0,5 euros entre impuestos y deuda, esto si es crecer. La realidad es que el último informe de la OCDE indica que los españoles son los que más renta real han perdido desde 2019 (el 2,1%) y a los que más impuestos se les ha subido (el 50%). Por renta per cápita somos los terceros de Europa, por la cola.

Este cuadro refleja un claro deterioro económico "progresivo". ¿La Agenda 2030 es benefactora? Los objetivos que la "Agenda" implementa van en contra de la soberanía productiva, lo que lleva a la deslocalización del sector alimentario, el industrial, pero también contra la soberanía nacional por la política sin fronteras. Se destruye embalses, lo que agrava los periodos cíclicos de sequía y se abre la puerta al "negocio del agua". Se cierran centrales nucleares y térmicas lo que provoca que la energía sea menor y más cara. Los multimillonarios europeos y los administradores de los gigantescos fondos invierten en agricultura masiva en África, donde se aprovechan del chollo salarial y de la ausencia de la "soga verde" (restricciones fitosanitarias y legislativas): un "cambio de billones" en flujos financieros con suculentos beneficios: "el gran negocio verde". ¿Esto no llega a la gente común? No llega porque no sale en la tele, y si no sale no existe. Lo que llega son cuatro eslóganes eco-interesados para mirar al sitio equivocado.

¿Falta el agua en Cataluña? La solución de los gobernantes para llevar agua a Barcelona es transportarlo en grandes barcos cisternas (altamente contaminantes) procedente de desaladoras (altamente contaminantes) desde Valencia. Se tira el agua del Ebro al mar en Tarragona y se recoge luego en Valencia para llevarlo en barco de vuelta a Cataluña. Recordar que ZP y los separatistas derogaron el plan hidrográfico nacional con presupuesto aprobado por la comisión europea ("El parlamento catalán rechaza el trasvase del río Ebro", febrero del 2012), y claro, ahora a comerse los mocos.

¿El escudo social llega a la gente? El empobrecimiento ha aumentado un 20% desde el 2019. Vanagloriarse de haber batido el récord de personas con salario vital (dos millones y medio de personas en España) es cínico, pues lo que realmente delata es un "drama" social.

¿Hay desigualdades en España? España campa en la desigualdad. No es lo mismo vivir en Cataluña o Vascongadas que en Castilla y León, por ejemplo, pues, los impuestos y las regulaciones son de diferente categoría. Las leyes de género y del nuevo artículo 49 de la Constitución son segregativas por sexos y así lo recoge el CIS: el 44,1% de los hombres y el 32,5% de las mujeres consideran que discriminan a los varones.

¿La situación se puede recuperar? Tenemos una política "microondas" que se cree que las "crisis" se resuelven votando el botón de encendido. Una vez se destruyen las estructuras del Estado, que pivota entre deuda y ruina, poner orden, para recuperar un rumbo coherente, no es cosa de dos semanas, llevaría, a mi entender, no menos de diez años. La situación de España es crítica; es un país descentralizado, económicamente hiperendeudado y con un sector productivo desmantelado. La receta mágica resumida sería: liberalismo, competencia, tecnología y sentido común.

¿La industria se desploma? A primeros de los ochenta el peso de la industria era del 30%, hoy es el 13,5% y decreciendo. El peso de los servicios ha pasado del 30% al 75%. Esta es la razón fundamental por la que los salarios son menores en poder adquisitivo y los empleos más precarios.

¿Es rentable el sector primario? Un par de datos: dos millones de trabajadores del sector primario generan ciento treinta mil millones de euros mientras los más de tres millones del sector público representan un gasto de ciento sesenta mil euros. Hace veinte años España tenía soberanía alimentaria, y ahora, con la agenda verde europea (un himalaya de regulaciones y restricciones) es importadora.

¿La pesca? Una catástrofe. En diez años se ha reducido drásticamente y la importación, primordialmente, de China y Marruecos, ha aumentado un 90%.

¿Es ya evidente el deterioro económico? Diecisiete millones y medio de asalariados del sector privado sostienen al país, algo que es insostenible y que deriva en el aumento de vulnerables amotinados en las "colas del hambre" con la "tarjeta monedera" entre los dientes.