Las mercancías, el gran beneficio del AVE

Son varias las ocasiones en las que sufrí alguna incidencia al viajar en AVE. En una ocasión salimos de Málaga con una hora de retraso. Recientemente nos ocurrió lo mismo pero en el trayecto inverso. Una hora de espera, de pie, pues escasean los asientos, en la estación de Atocha. Muchas más. Lo mismo ocurre en aeropuertos. ¿Quién se libra de estos retrasos, de estas "incidencias"? Renfe, Iberia u otras compañías menos públicas nos regalarán más de estas incidencias.

El AVE sigue volando tan bajo como el grajo, se diría medio en serio medio en broma. Por diversas circunstancias, cada día surge un problema en cuanto a los viajes del recién inaugurado trayecto de Alta Velocidad entre Asturias y Madrid, más bien en esta última citada. Los convoyes prometidos no están "terminados" por el fabricante y la promesa ha quedado anulada. Para colmo, el ministro Óscar Puente confirmó a su vez que el Gobierno "hará todo lo posible" para rechazar la OPA del consorcio húngaro Ganz-Mavag que quiere comprar la española Talgo (la constructora de los trenes destinados al AVE), al sospechar que haya inversores rusos detrás de la operación, según publicaba LA NUEVA ESPAÑA. Es nuestro culebrón del AVE capítulo tropecientos…

Las mercancías. Esa es la cuestión de mayor importancia sobre la llegada de la Alta Velocidad al Principado. Al menos para los expertos, los economistas defensores del AVE. Los viajeros son interesantes, quizá los mayores demandantes del servicio pero quienes defienden el transporte ferroviario señalan las mercancías como el mayor beneficio de la llegada de la Alta Velocidad a una ciudad, a una comarca, a una comunidad. Y alertan sobre las maniobras que preparan o intentan desde cercanos centros de poder (léase el "eje Mediterráneo") para no "perder el tren" de las comunicaciones económicas y de transporte, tanto por vía ferroviaria como por vía marítima, o sea, alta velocidad, autopista del mar.

Fechas antes del 29 de noviembre de 2023, inauguración de la línea entre Madrid y Asturias, se celebraron diversos actos en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en Oviedo. Como invitados y ponentes hablaron la presidenta de la Federación de Empresarios de Asturias (FADE), que agrupa a las compañías del Principado, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, el vicepresidente de la Cámara de Gijón, expertos, profesores y conocedores en profundidad de la economía asturiana. También en Madrid he escuchado palabras sobre la incidencia del AVE en cuanto al transporte de mercancías.

Se ha hablado, en principio, de cientos de millones de beneficio, del intercambio turístico, del intercambio empresarial, del negocio en concreto y en abstracto. De la desestacionalización de la llegada de visitantes, de la oportunidad de trabajar –ida, negocio, vuelta– en el día. Se han tocado temas medioambientales y se ha subrayado la consiguiente descarbonización. Han sido horas de manifestaciones, de enumeración de datos, de estudios realizados y realizables. Se han mencionado cifras sobre la importancia de ser Asturias la primera en el transporte ferroviario de diversas materias. Hasta de los horarios convenientes para estos menesteres. Todos, al menos entre quienes han opinado, celebran la llegada de la Alta Velocidad (aunque el tramo astur siga sin AVE real) al Principado. Para algunos es un primer paso, para luego continuar, porque no hay trayecto completo, porque a los trenes de cercanías les falta una total renovación que no se culminará en años si hay intención política de llevarla a cabo… los anuncios en este campo ya no valen para los asturianos.

Las "incidencias" seguirán produciéndose, la llegada de distintos operadores parece estar cercana. Han pasado ya los cien días de cortesía. ¿Alguien recuerda la situación anterior? Pensemos que para los viajeros el cambio ha sido importante. También para las mercancías que deben enriquecer la economía astur.

