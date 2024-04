Mentires y mala educación

Nun trata esti artículu d’una cuestión qu’afecta, como podía pensase, solo a Xixón, y, en concreto, al xixonés barriu La Calzada. Non, tien munchu que ver cola mentira política y les males formes, la falta educación.

Sobre’l llamáu "Vial de Xove" (por ciertu, esi "Xove" nun ye otru que’l dios romanu Iovis, el padre los dioses), vien informando LA NUEVA ESPAÑA dafechu y con precisión, asina que nun fai falta que m’estienda nos datos.

En concretu, el proyectu del "Vial" trataba de solventar un problema grave de contaminación nel cogollu del barriu La Calzada, el del pasu de centenares de camiones hacia El Musel pel mediu la zona. Los vecinos llevaben décades lluchando contra ello, los partíos prometiendo soluciones.

Pues bien, en viéspores de les elecciones municipales de 2023, el 9 de mayu, el Conseyu de Ministros aprueba la llicitación d’esa obra pola que venía naguando la población de Xixón dende había 30 años: 238 millones. Doña Raquel Sánchez, ministra de Transportes, piaba: "Los gijoneses y las gijonesas están de enhorabuena". La gayola de los socialistes asturianos, lo que ruxeron aquel "cumplimientu" socialista, nun ye pa describise: "dende la princesa altiva, a la que pesca en ruin barca", toos corrieron a sopelexar la buena nueva: Delia Losa, Adrián Barbón, Ana González, Luis Manuel Flórez, Monchu García...

El puntu clave de la obra yera la construcción d’un túnel de dos km per baxo tierra, pel que pasaría la mayor parte del tráficu.

Pues bien, hai poco más de quince díes, l’alcaldesa y el so equipu van al ministeriu a ver cómo va la execución del proyectu y, ¡oh, sorpresa, hom!, dícen-yos que nun se pue executar porque pon en peligru 150 viviendes y les mercancíes peligroses nun puen circular per un túnel. Esto ye, que’l proyectu taba mal fechu o incompletu. Pela cueta, ofrézse-yos una inversión de 70 millones p’arreglos en superficie de la carretera per onde circulen güei la mayoría los camiones hacia El Musel, con arbolinos, xardinos, una rotondina y, ¿cómo non?, un carril bici.

¿Nun sal el secretariu del PSOE xixonés a echar en cara a Moriyón que nun refugara los nuevos planes del Ministeriu, ellí mesmo, sobre la marcha, en Madrid, y esperara a facelo a llegar a Xixón?

Ehí, polo tanto, hai un engañu y una mentira. Hipótesis: a) el proyectu nun taba acabáu’l 9 de mayu, pero decidióse publicitalu (cola montonada de millones como mascarón de proa) pa les municipales, b) el proyectu sí lo taba y ya se sabía que tenía dificultaes, pero tiróse p’alantre pa ganar votos, c) el proyectu nun tien ninguna dificultá, pero nun hai perres, o, por meyor dicir, les perres van dir pa otros sitios que pinten más que nosotros, los asturianos. Y otra nun cabe.

Al respective de lo poco creíble de que’l proyectu tuviera mal estudiáu o de que tenga dificultaes especiales facer un túnel na zona onde taba proyectáu, invítolos a lleer les declaraciones del inxenieru xefe que supervisó el plan, onde nun solo diz que’l túnel ye posible, sinón que’l proyectu superó tolos filtros: https://www.lne.es/gijon/2024/03/31/ingeniero-jefe-superviso-vial-jove-100450745.html. O les declaraciones, ofendíes como persona a la que manipularon y tomaren el pelo, de la exalcaldesa socialista Ana González: "El vial de Jove ha de soterrarse; sabemos que técnicamente es posible, es solo cuestión de dinero" (https://www.lne.es/gijon/2024/03/26/precio-aprecio-desprecio-caso-practico-99985738.html).

Y permítanme agora dos collaterales a la mentira y a la tomadura de pelo, una, la de la mala educación: ¿Cómo se pue facer dir a Madrid a l’alcaldesa de Xixón y el so equipu pa dici-yos que tururú cuando van ver cómo va’l plan prometíu y publicitáu, pa da-yos en focicu cola "buena nueva"? Un mínimu d’educación requier que se-yos diga que nun vayan y, si acasu, desplazase’l ministru, el que tiende tan pocos puentes, a Xixón a desplicalo.

La segunda, la cara que tienen estos del PSOE. ¿Nun sal el secretariu del PSOE xixonés, Monchu García, a echar en cara a Carmen Moriyón que nun refugara los nuevos planes del Ministeriu, ellí mesmo, sobre la marcha, en Madrid, y esperara a facelo a llegar a Xixón? ¡Ellos, los del PSOE, que son los fabricantes del engañu y los que corrotaren l’engañu en viéspores electorales!

¡Más gorda nun entra en prau! Bueno, nun vamos tar tan seguros: son capaces de superase.

Suscríbete para seguir leyendo