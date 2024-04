Un gran camino natural a lo largo del río Navia

Van para ocho años que en el seno de la Sociedad de Amigos de Boal imaginábamos una gran senda a lo largo del río Navia. Un sendero desde el nacimiento del río en la aldea de Busnullán, Pedrafita do Cebreiro (Lugo), hasta su desembocadura en Navia, en Asturias. Esta idea la trasladamos al movimiento senderista, con las Federaciones de Montaña de Asturias y Galicia a la cabeza, y posteriormente en noviembre de 2016 a los 16 concejos/concellos del río: Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Cervantes, Becerreá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, A Fonsagrada, Ibias, Grandas de Salime, Allande, Pesoz, Illano, Boal, Coaña, Villayón y Navia.

Un proyecto de desarrollo territorial de los 16 concejos/concellos, con grandes valores naturales y culturales. Supondrá conocimiento y visibilidad de los Valles del Navia, desarrollo turístico (albergues y alojamientos, establecimientos de comidas, espacios de ocio) y fomento de nuestras artesanías, refuerzo y exposición de nuestras culturas rurales, crecimiento empresarial y del empleo, mantenimiento de la población, así como de los servicios públicos implícitos.

Un sendero que enlaza las tierras del Navia con tres Caminos de Santiago (Camino de la Costa en Navia, Camino Primitivo en Salime y Camino Francés en Pedrafita do Cebreiro). Otro Camino, outro camiño.

Con la aprobación de la iniciativa, y con el conocimiento del Gobierno del Principado de Asturias, Diputación de Lugo y la Junta General del Principado de Asturias, se culminó este primer proceso con la presentación de un anteproyecto en enero de 2018 en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Nuestra pretensión era la inclusión de nuestra iniciativa en el Programa Caminos Naturales de España.

Un proyecto interautonómico, Galicia-Asturias, que fue declarado Obra de Interés General por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados y publicado definitivamente en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 3 de agosto de 2022:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Declarar el proyecto de ‘Gran Senda del Navia’ como obra de interés general.

2. Incluir dicho proyecto en el Programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. Habilitar todas las fórmulas de cooperación posibles entre administraciones locales, provinciales y autonómicas, así como de la sociedad civil, que permitan su rápido desarrollo".

Desde la Sociedad de Amigos de Boal queremos llamar la atención sobre un proyecto que encaja perfectamente en los objetivos planteados por los Gobiernos de España, de Galicia y del Principado de Asturias y que, además, conecta con las palabras y el espíritu de los vigentes Fondos Europeos Next Generation UE.

Hasta la fecha se han dado algunos pasos desde algún ayuntamiento e incluso desde alguna asociación vecinal, sin embargo todos son pasos aislados y sobre todo sin un proyecto global y definitivo. Una vía que consideramos destinada al fracaso y al abandono del proyecto del sendero del río Navia.

Creemos que es el momento de que nuestros Gobiernos de Asturias y Galicia se pongan al frente de este asunto y de reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su inclusión en el Programa Caminos Naturales y , por consiguiente, la aplicación de la metodología y de su experiencia en la realización de los más de 130 caminos existentes en España. Como se urgía en la resolución, antes citada, es el momento de trabajar en común Galicia y Asturias para impulsar este proyecto tan necesario para los Valles del Navia.

La Sociedad de Amigos de Boal perseverará en reclamar que se hagan las cosas bien, con eficiencia y en este sentido organizamos la III Marcha en favor de la Gran Senda del Navia que, junto con el Día Regional del Senderismo, celebramos en Illano el pasado sábado, 27 de abril.

Suscríbete para seguir leyendo