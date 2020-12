El concejo de Peñamellera Baja está en "alerta máxima", según su Alcalde, José Manuel Fernández Díaz, por el covid. Un brote detectado en el municipio, con extensión de contagios de manera rápida, ha hecho que el Alcalde asuma el protagonismo para exigirles a sus vecinos que cumplan "rigurosamente" con las medidas de control sanitario, incluidos los confinamientos en casa si se está en esa tesitura. Precisamente hoy el Principado notificaba 98 nuevos casos y los expertos inciden en el peligro que supone una tercera ola de la pandemia en la región.

"Hasta el día de hoy, la pandemia, que ha causado tantos estragos, había respetado el municipio de Peñamellera Baja, donde habían destacado las medidas extremas que, de forma conjunta, habían adoptado todos los vecinos. En este momento estamos con un brote que nos está preocupando por que se va extendiendo rápidamente. Solicitamos y exigimos, desde el Ayuntamiento que las personas afectadas, los contactos estrechos y/o quien pudiera tener algún síntoma, cumplan rigurosamente todas las medidas que se exigen, entre ellas la más importante, que es la establecida en la regla de las “6 M” “Me quedo en casa“, pues es la única forma de frenar los contagios".

José Manuel Fernández hace hincapié en que no tener síntomas no es sinónimo de tener al enfermedad bajo control: "Todos sabemos que los asintomáticos son los más peligrosos para los contagios. No tener síntomas, dicen los expertos, representa un riesgo tanto para las personas infectadas como para cualquiera que pueda entrar en contacto con ellos y ello por que, en primer lugar, esto puede hacer que el virus sea detectado demasiado tarde y que los síntomas se presenten en un momento en el que realmente ya no se puede hacer mucho para ayudar".

A ellos les pide que no se crean que es seguro salir de casa, porque con esas salidas "aumenta el riesgo de contagios a otras personas y en nuestro municipio, con población envejecida, el riesgo es extremo".

"Sólo juntos conseguiremos doblegar la pandemia", reivindica el Alcalde, que nunca esperó tener que hacer un bando de alerta cuando lo que tocaba era emitir un bando para felicitar la navidad.