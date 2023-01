El pabellón polideportivo municipal de la villa marinera de Ribadesella acogió en la tarde del viernes, 30 de diciembre, la gran fiesta del deporte riosellano, saldada con gran éxito, siendo la segunda vez que se lleva a cabo en esas instalaciones. Sin duda alguna todo un gran acierto la decisión, auspiciada por el concejal de Deportes en el Consistorio de Ribadesella, Luis Fuentes Álvarez. La gran cita propició la celebración de la vigésima edición de la Gala del Deporte-Base y, del mismo modo, la vigésimatercera Gala del Deporte Riosellano.

El premio a la trayectoria deportiva recayó en esta oportunidad en Miguel Ángel Pérez Aller, inventor de los cepos de salida del Descenso Internacional del Sella, miembro del CODIS durante tres décadas -en tiempos de Emilio Llamedo-, ex presidente de La Cultural riosellana y ex presidente de una junta gestora de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias. Como mejor prueba deportiva fue designada la Final Four Campeonato de Asturias, organizada por el Club Balonmano Ribadesella).

El palista internacional Walter Bouzán Sánchez, del Club Piraguismo El Sella, que completo una temporada para emarcar -tanto en maratón, como en ríos, travesías y surfski, sin olvidar las aguas tranquilas- y la atleta Itziar Méndez López, esta integrante de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, resultaron galardonados como mejores deportistas riosellanos, masculino y femenina, respectivamente. El premio al mejor club se lo llevó el Piragüismo El Sella. Otra piraguista del Club El Sella, Daniela Justo Cuiñas, resultó galardonada como mejor promesa (sub-21).

Fran Rodriguez Roces, del Ribadesella FC, fue premiado como mejor técnico riosellano del año; Rafael Rosete Florenti (Club Ciclismo Ribadesella), como mejor directivo. Asimismo, la Gala del Deporte Riosellano recordó especialmente a dos riosellanos de pro: Andrés Lorenzana Rubio, motejado como “‘el Carterín”, ex directivo del Ribadesella CF, fallecido a finales de mayo; y Fernando García Marina, conocido como “Ayo”, fallecido en el mes de julio, padre del joven palista Javier García Román -actualmente engrosado en las filas del Club Piraguas El Gaitero de Villaviciosa-, que estuvo muy vinculado a La Cultural de Ribadesella.

Otras Menciones Especiales serían para el kayakista Javier López González (Club Piragüismo El Sella), ganador del Sella-2022, en K-1; el canoísta Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella), vencedor del Sell 2022, en C-1; y Miguel Llorens López y Alberto Plaza Sagredo (SCD Ribadesella), estos dos últimos subcampeones del Mundo y campeones de Europa de la especialidad de piragüismo de maratón, en barco de equipo, es decir, en K-2, además de campeones de España en diversas distancias de maratón.

Los galardones al Mérito Deportivo 2022 de la Gala del Deporte Riosellano recayeron en el golfista Gonzalo Alonso Díaz, del Club La Rasa de Berbes; el piragüista Alberto Llera Serrano (El Sella); el atleta Juan José García Quintana (SCD Ribadesella); el futbolista Martín Gonzalo Blanco (Ribadesella FC); Miguel Alonso González, del Rompiente Futbol-Sala; y Caren Cuanda Campillo, del Oviedo Balonmano.

Por su parte, en cuanto a deporte-base, fueron distinguidos como las mejores promesas del recien finalizado ejercicio de 2022 dos jóvenes promesas del piragüismo riosellano: Marta Barbas Román, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella; y Héctor Rodríguez García ( Club Piragüismo El Sella). Del mismo modo, hubo distinción para Miguel de López Alonso, de la Escuela de Golf La Rasa de Berbes, por su buen trabajo despachado en la formación de deportistas atraídos por esa citada disciplina.