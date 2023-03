La Asturias vaciada no quiere perder más habitantes. Y menos por accidentes. Por eso, en Cabrales han colgado un simpático cartel para pedir prudencia a los conductores que se ha hecho viral. "Conduce despacio, no sobran vecinos", se lee en una señal casera que han colgado en un poste de la luz. La original propuesta ha sido compartida en sus redes sociales por Inaciu Galán, periodista, profesor y activista de la llingüa. En solo unas horas, el "tuit" cosechó centenares de "me gusta" y comentarios aplaudiendo la original propuesta.