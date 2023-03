Un grupo de madres y padres de alumnos de primero de Primaria del colegio Reconquista de Cangas de Onís trasladará a la Consejería de Educación su "malestar y disconformidad" por la habilitación de una clase más, tres en total, a tres meses de finalizar el curso escolar por el incremento de dos matrículas. "No se puede estar sometiendo a nuestros hijos a cambios constantes debido al aumento o disminución en la llegada de nuevos niños", mantienen en el escrito que enviarán al Principado. Los padres no consideran "lógico" que cada vez que aumente o disminuya la matrícula, algo que creen que va a pasar con frecuencia, los escolares "tengan que estar moviéndose de grupo, tutor y compañeros". Creen que la situación actual se debe a una "falta de planificación" por parte de la Consejería" y que la medida tomada ahora por nuevas matrículas es "atemporal". "El momento oportuno para la distribución de las aulas es el principio de curso y no cuando queda solo un trimestre para terminarlo", afirman los padres.