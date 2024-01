Aún se encuentran abiertas las inscripciones para tomar parte en una nueva edición del Descenso del Sella en stand up paddle (SUP), conocido también como surf de pala, la cual tendrá lugar el próximo 23 de marzo, a las 11.00 horas, para afrontar el habitual recorrido fluvial entre los aledaños del puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas, y el puente de San Román, lo que supone unos 15 kilómetros de recorrido.

La cita sellera, con salida en tierra, gana adeptos año tras año y se ha consolidado como una de las pruebas de descenso de ríos con mayor aceptación entre los especialistas del SUP.

La organización del evento decidió retirar, meses atrás, el dorsal de unos de los palistas más grandes de la prueba, así como también del SUP nacional, Paulino Cayón González (Sup Suances), motejado cariñosamente como “El Abuelo”, por haber sido el primero en conseguir tres victorias (2016, 2017 y 2019) en la prueba. “Hemos decidido retirar en su nombre el dorsal #1 esperando que lo lleve con orgullo cada vez que se acerque al Sella”, señalaron los organizadores del evento.

En la pasada edición, el pasado 1 de abril de 2023, la asturiana Ana Baizán García (Independiente) y el cántabro Manuel Hoyuela Rojas (SUP Suances) fueron los ganadores del Descenso del Sella en SUP. Para Baizán fue su tercera victoria en el Sella tras las cosechadas en 2019 y 2022 (en los años 2020 y 2021 no hubo prueba a causa de la pandemia); en tanto para Hoyuela fue su segundo triunfo en aguas selleras después del obtenido en 2022.

El Descenso del Sella en stand up paddle, cuya primera edición tuvo lugar se desarrolla, como es tradición, entre el puente Emilio Llamedo Olivera, de Arriondas (Parres) y el puente de San Román-Lloviu, en las tablas de las modalidades S-1, S-2 y S-4. Del mismo modo, la prueba sellera cuenta con la colaboración del Club Los Rápidos-Jaire Aventura, el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) y el área de Deportes del Ayuntamiento de Parres.