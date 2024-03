"Está vivo de milagro": el relato de un espeluznante accidente de tráfico ocurrido en Llanes al chocar un camión y una furgoneta

"La furgoneta me estaba adelantando. Un adelantamiento un poco justo, es verdad. Después el camión que venía en frente clavó los frenos, se fue hacia nuestro carril y chocaron. Los adelanté, paré inmediatamente, llamé al 112 y vi al conductor de la furgoneta inconsciente sobre el volante. Me temí lo peor". Es el relato del conductor de un utilitario, vecino de Pola de Lena, que se convirtió este jueves en involuntario implicado en un accidente de tráfico ocurrido en las inmediaciones de Posada de Llanes. El herido, C. M. R. A., de 55 años de edad, presenta traumatismo creneoencefálico muy grave y ha sido trasladado al HUCA.

Aún afectado por lo vivido, el linense sintió alivio cuando le dijeron que el herido, conductor de una empresa con sede en Lugones (Siero), estaba vivo y vio que tardaban en trasladarlo al hospital y que permanecía en una UVI móvil en el lugar del accidente.

"Si no lo llevaron inmediatamente será que no está tan mal, ¿verdad?", preguntaba el tercer implicado, que en el momento de la colisión, frontal, estaba a punto de llegar al trabajo, en un paraje situado a apenas unos centenares de metros de distancia. En realidad sí estaba muy grave y lo estaban estabilizando antes del traslado.

La furgoneta implicada en el accidente. / Ramón Díaz

El siniestro ocurrió alrededor de las nueve y media de la mañana, en la recta Turanzas (Turancias), en el kilómetro 1,500 de la AS-115, conocida como carretera del Río las Cabras, que une Posada de Llanes y La Robellada, en Onís. Es una recta larga, de más de un kilómetro de longitud, con buena visibilidad, pero en la que se han registrado choques, la mayor parte de ellos como consecuencia de adelantamientos.

El 112 actuó de inmediato, avisó a los servicios sanitarios, a Bomberos y a la Guardia Civil de Tráfico, que envió a dos patrullas. El siguiente paso fue cortar la carretera y regular el tráfico. Había que excarcelar al conductor de la furgoneta, atrapado entre un amasijo de hierros y con sangre por la cara y el cuerpo. Tras retirar la puerta del conductor y extraer al herido, este fue atendido de inmediato por dos médicos e introducido en una UVI móvil.

La UVI móvil con el herido parte hacia el Hospital. / Ramón Díaz

El conductor del camión, propiedad de una empresa riosellana, estaba "muy afectado", según señaló el dueño de la compañía. Pero también se sintió aliviado cuando supo que el herido estaba vivo. Está vivo de milagro, porque mira cómo quedó la furgoneta. En el hueco del conductor no cabe un paisano", comentó un vecino de la zona que se acercó al lugar del accidente al oír el ruido del golpetazo.

Unos minutos antes de las once y media de la mañana, la UVI móvil en la que estaba siendo atendido el herido, ha partido hacia el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Solo unos minutos más tarde llegaba la grúa que retiró la furgoneta y empleados del Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Principado, que han procedido a despejar la vía.

La furgoneta en el momento de ser retirada de la carretera. / A.

El conductor del utilitario adelantado permanecía aún entonces en el lugar del accidente, a la espera de que los agentes del Instituto Armado le tomarán declaración. "Lo importante es que está vivo", repetía.