Indignación en Cangas de Onís tras la denuncia por un ataque de lobos a un pastor de 17 años: "Pude subirme a un árbol de milagro"

Indignación en el sector ganadero y entre los vecinos de Cangas de Onís tras salir a la luz el acoso de unos lobos a un joven pastor denunciado por su familia. Hasta el alcalde del concejo, José Manuel González Castro (PP), ha alzado la voz por lo sucedido. "Pude subirme a un árbol de milagro", narra Kike Huerta, el pastor de 17 años que ha sacado a la luz la agresión de los cánidos salvajes.

Huerta, perteneciente a una familia ganadera de Santianes de Ola y que siente auténtica pasión por el oficio del pastoreo, relata que "fui a guardar las cabras y cuando llegué me encontré dos lobos matando una de ellas". Fue en ese momento cuando actuó como ya casi están acostumbrados en la zona, interviniendo para espantar a los depredadores. "Les di unas voces para que se marcharan", afirma. Sin embargo, tal y como cuenta, la respuesta de los lobos no fue la esperada.

"En vez de irse, empezaron a gruñir y venir hacia mí. Pude subirme a un árbol de milagro", afirma describiendo una tensa huida de los animales salvajes. Él tiene claro que las administraciones públicas debieran tomar cartas en el asunto del lobo: "Parece que es más importante un lobo que la vida de un humano. No queremos que se extingan, pero sí que haya un control porque están a medio kilómetro de las casas". A Kike Huerta le gustaría dedicarse al sector ganadero y agrario. "En principio, es lo que quiero, pero ahora mismo no se puede", lamenta.

Vicente Huerta, padre del jovencísimo pastor, anuncia acciones legales por parte de la familia. "Vamos a poner una denuncia para ver si la Consejería se empieza a tomar las cosas en serio y toma medidas. No puede valer más la vida del lobo que la de una persona", subraya. Fue él quien acudió en ayuda de su hijo al escuchar sus gritos, pero asegura que desde las autoridades le hicieron caso omiso. "Cuando pasó el ataque y mi hijo estaba subido al árbol, llamé a la Guardia Civil y me dijeron que no podían hacer nada, que el lobo estaba protegido. La semana pasada ya nos mataron cuatro cabras y, en octubre, seis ovejas, porque campan a sus anchas. Ya no podemos más", sentencia.

Son muchas las voces en Cangas de Onís y en el Oriente que se han sumado a la denuncia de esta familia. Entre ellas, la del alcalde José Manuel González Castro, que ha publicado un mensaje con el encabezado "lobos no". Su publicación ha sido la siguiente:

Asimismo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha pronunciado sobre los hechos y mostró este jueves por la mañana en Villaviciosa su preocupación por al ataque del lobo en Cangas de Onís, al tiempo que quiso exhibir su "sensibilidad y aprecio" con las personas afectadas por un "incidente, percance que pudo ser más grave".

Al mismo tiempo, Barbón aprovechó para reiterar lo que, recordó, siempre ha pedido su gobierno "de forma machacona, la salida del lobo del listado de especies protegidas".