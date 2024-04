La contundente respuesta del partido del alcalde de Llanes al PSOE: "El oscuro ocultista es Trevín"

El enfrentamiento entre el Gobierno de Llanes y el único partido de la oposición, el PSOE, no cesa. A las críticas lanzadas el sábado por los socialistas al alcalde, Enrique Riestra, ha respondido este domingo el partido de este, Vecinos por Llanes. La formación municipalista ha subrayado que Riestra es "lo opuesto a Trevín". "Trevín miente; Riestra, no. Trevín amagüesta artes caciquiles; Riestra, no. Trevín dice que Riestra oculta, pero los llaniscos saben que el oscuro ocultista es Trevín".

Vecinos por Llanes ha manifestado que Trevín, "y por ende los concejales por él elegidos que beben de sus artes, y que siempre serán ya trevinistas, viven en una paranoia y una contradicción constante". Ha subrayado que las "más de cien solicitudes de información presentadas por los socialistas son un intento de paralizar el Ayuntamiento. Lo dice el número y los llaniscos saben lo que eso significa".

Respecto al informe jurídico esgrimido por el PSOE que avaló sus peticiones de información –contra las conclusiones de otro informe de la Secretaría municipal–, Vecinos por Llanes ha destacado que el documento municipal fue realizado "por una habilitada nacional", mientras que el esgrimido por los socialistas es "anónimo" y obra de "un perito de parte sin nombre conocido".

El partido del Alcalde ha señalado que los ataques y los intentos de paralizar el Ayuntamiento del PSOE "no van a impedir que sigamos trabajando por los llaniscos en todo aquello que ellos intentan boicotear". Así, ha recordado que esta semana se anunció "la financiación de una obra y el comienzo de otra", que está "a punto de empezar la estación de autobuses, el casino, esperamos el dos por ciento del Cinemar con un proyecto ambicioso que está realizado, la macrotraída de Posada también esperando, la plaza del Ganado de Posada… Y todo eso con unos números que son envidiables y completamente contrarios a los que dejó el socialismo de Trevín".

Se han referido, asimismo, a las que denominan "amistades peligrosas de Trevín, que tanto nos hubieran costado a los vecinos", en velada referencia a la petición millonaria de indemnización por el derribo parcial del hotel Kaype, en Barru, que han denegado hasta en ocho ocasiones los tribunales de justicia. "Ellos piden suelo, pero compran ruinas, y ahí está como ejemplo la casa de Gracia Noriega, que ahora estamos arreglando. Además, hemos recuperado económicamente al Ayuntamiento, que el socialismo de Trevín dejó en estado ruinoso", ha señalado Vecinos por Llanes.

Ha destacado, finalmente, que el expresidente del Principado y exalcalde "dejó dos veces a los llaniscos tirados", en referencia a las ocasiones en las que no continuó como alcalde para asumir otros cargos. "Ahora los llaniscos le han puesto en la posición, así que debe aguantar y no irse una tercera vez, para que todo el mundo pueda comprobar las grandes diferencias entre él y Riestra. Que aguante, a ver si es capaz, por una vez, de cumplir con los llaniscos", ha comentado el partido del Alcalde.

Este último conflicto entre el Gobierno de Llanes y el PSOE surgió al revelar los socialistas que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno investiga al equipo de gobierno por no haber contestado siete de sus peticiones de información (hay al menos otras cinco más presentadas por particulares).