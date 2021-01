La portavoz de Somos Oviedo en el Ayuntamiento, Ana Taboada, responde a las afirmaciones vertidas por el alcalde, Alfredo Canteli (PP), en una extensa entrevista publicada ayer en LA NUEVA ESPAÑA. En su opinión, lo que refleja Canteli es “un alcalde que no proyecta modelo de ciudad más allá de arreglar una baldosa o poner una bandera”.

Taboada criticó más en concreto una de las respuestas del Alcalde. Canteli afirma que “tenemos que salir a la calle, y si vas acompañado de tu mujer, de tus hijos y de tus nietos, mejor que mejor”. Y continúa: “Lo he comentado con muchos amigos y la mayoría de la gente es así. Ella (su esposa) es la consejera generalmente. Entonces, si no lo entendió (en referencia a Taboada), pues es que no tiene una vida normal de familia. Yo sí la tengo”. La edil de Somos afirmó ayer que “él tiene la suya y sus ‘costumbres’, a mí no se me ocurriría decirle lo que debe o no debe hacer una familia para ser ‘normal’”.

En su respuesta, Ana Taboada volvió a insistir en alguno de los argumentos que ya ha repetido en los últimos meses. A Canteli “le molesta que estemos vigilantes y denunciemos su permanente confusión entre lo público y lo privado y la concepción patrimonialista del cargo público. No le gusta que denunciemos que invitó con el dinero de todos a comilonas y viaje a Madrid a su mujer e hijos, ni los intentos de su concejal de Economía de dar subvenciones a sus empresas, o de hacer del Campo San Francisco un negocio hostelero. Si esa es su concepción de la normalidad, por supuesto, no la comparto en absoluto”, concluyó.