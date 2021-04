Las ayudas sociales del Ayuntamiento de Oviedo en el primer trimestre, 807.000 euros, llegan a 1.526 familias

La Concejalía de Políticas Sociales reordenó, cara a este ejercicio, las diferentes tipologías de ayudas de emergencia social para integrarlas en una única convocatoria. Además, la concejalía precisa que “se elevaron los umbrales de ingresos para que un mayor número de personas puedan acceder” a las ayudas y se aumentó la cuantía de muchas de ellas “en cantidades realmente significativas”.

El presupuesto global de las ayudas, de hecho se eleva hasta los 3.524.700 euros, aunque el Equipo de Gobierno contempla la posibilidad, si fuera preciso, de destinar otros 2,4 millones de euros a las ayudas, hasta alcanzar un máximo de 5.924.700 euros.

El año pasado, el Ayuntamiento destinó un total de 3,04 millones de euros a las diferentes líneas de ayudas, de las que se beneficiaron 4.833 personas o familias. Tanto la cuantía como el volumen de beneficiarios doblaban prácticamente las cifras del año anterior (cuando se repartieron 1,48 millones entre 2.420 beneficiarios), debido principalmente a los efectos de la pandemia. Pero de cara a este año se optó por aumentar aún más la dotación económica en previsión de que el volumen de peticiones se incremente entre un 10 y un 20%. Una previsión al alza que se deriva de la elevación de los niveles de renta mínimos para acceder a las ayudas. Los estragos económicos de la pandemia también pueden provocar un incremento del volumen de solicitudes.

La concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González (PP), remarca, en relación a las ayudas, “el absoluto compromiso de este equipo de gobierno por estar al lado de todo aquel que nos solicite ayuda, de apoyar a aquellas familias que peor lo pasan, porque como bien dice nuestro Alcalde, Alfredo Canteli, no debemos dejar a nadie atrás, no se cansa de repetírnoslo, y lo tenemos grabado en nuestra memoria: no es un eslogan, son medidas reales, tangibles, que se ponen en marcha, que son efectivas, y que están teniendo un resultado muy notable”.

La edil sostiene que la cuantía de las ayudas ya concedidas y entregadas, que al final de la jornada de hoy se acercará al millón de euros, constatan este compromiso del Gobierno local. “Por mucho que la oposición trate de maquillar, tergiversar, siempre con el interés de la confrontación política, de bajar al barro, del desgaste, nosotros trabajamos con un horizonte, el horizonte de las personas, poniéndolas a ellas y todos los graves problemas que las afectan, desgraciadamente acrecentados por esta pandemia, por encima de cualquier cosa”, argumenta Leticia González, quien defiende “el compromiso” y “la gestión diaria” de su concejalía frente al “menudeo político”.

En relación al nuevo sistema, la concejala destaca que, mientras antes algunas ayudas se circunscribían a convocatorias específicas en determinados períodos del año, ahora “cualquier tipo de ayuda puede solicitarse cualquier día del año”, y defiende la gestión realizada por su departamento: “Estoy muy orgullosa del trabajo realizado y de los objetivos conseguidos. Pese a que queda mucho por hacer, estamos consiguiendo avances, y que como responsable de Políticas Sociales de este Ayuntamiento, no me rendiré, ni dejare de esforzarme por conseguirlo”.