Canteli aumenta el gasto social hasta los 3,5 millones: "No vamos a dejar a nadie atrás"

Tras un 2018 con 1,9 millones de euros en ayudas y un 2019 en el que se concedieron prestaciones por importe de 1,48 millones, el recién terminado 2020 batió todos los récords en cuanto aportaciones municipales a políticas sociales se refiere. Uno de los principales hitos del último ejercicio fue la puesta en marcha del programa Oviedo Contigo a través del cual el Consistorio repartió 850.000 euros entre 1.918 vecinos para garantizar su acceso a la alimentación y la higiene. El éxito de la iniciativa ha llevado al equipo de gobierno liderado por Canteli a acelerar una nueva convocatoria de estas ayudas que ya ha sido aprobada y contará con muchos más recursos.

Según los cálculos de la concejalía de Políticas Sociales que dirigen la edil Conchita Méndez y la concejala delegada Leticia González, ambas del PP, el aumento de la consignación presupuestaria permitirá incrementos en las ayudas del plan Oviedo Contigo –de entre 400 y 500 euros en 2020– que oscilarán entre el 20% y el 30%. Del mismo modo, se modificarán al alza los baremos para que dichas ayudas lleguen a más gente al tomar como referencia niveles de renta más altos que el año anterior. “Llegaremos a entre un 10 y 20% más de gente”, aseguran desde el equipo de gobierno.

En principio, los 3,5 millones de euros prevén 2,2 millones para ayudas de emergencia, 600.000 euros para Oviedo Contigo y 700.000 euros para ayudas relacionadas con la pobreza energética. La intención es hacer llegar estos fondos cuanto antes a la población para amortiguar los efectos un primer semestre del año que es prevé complicado. No obstante, en caso de que la crisis se alargase, el Consistorio deja abierta la puerta a incrementar los fondos en 2,4 millones de euros. “Nuestra prioridad es la gente, que estén bien, que no pasen necesidades. Estaremos para ayudarles en todo lo que podamos”, garantiza Canteli acerca de unas ayudas que en esta ocasión tendrán en cuenta para calcular la cuantía factores concretos como el hecho de que las personas vulnerables tengan menores a su cargo o estos hayan quedado fuera de las ayudas al comedor escolar.

Gasto sin parangón

Las ayudas económicas directas son tan solo una parte de los fondos destinados por Oviedo para ayudar a los más necesitados. El año pasado, la concejalía ejecutó un gasto récord de 10,7 millones de euros –tres millones más que en 2019–, que incluyeron un importante refuerzo de la plantilla –se contrataron cuatro trabajadores sociales y cinco auxiliares administrativos–, así como el mantenimiento de servicios como la ayuda a domicilio, que en 2020 alcanzó la cifra histórica de mil usuarios, un 15% más que en junio del año anterior.

Convencidos de que las políticas sociales son un pilar fundamental para los ovetenses, el equipo de Canteli decidió destinar medio millón de euros a la adquisición de un local en la calle Campomanes donde, a lo largo de lo que resta de este mandato, se habilitará un centro de referencia para los servicios sociales municipales. “Deja evidente nuestro compromiso de mejora en la atención y prestación de servicios a los ciudadanos del municipio”, defienden.

El Alcalde sostiene que los números hablan por sí solos y evidencian la apuesta municipal por estar del lado de los más necesitados, especialmente en un año en que sectores como la hostelería y el comercio, claves para la ciudad, se han visto seriamente golpeados por las restricciones sanitarias. “Todas estas cifras, las más elevadas en comparación con otros ayuntamientos de similar tamaño, demuestra el compromiso real de este ayuntamiento con todas las familias que lo han pasado y lo siguen pasando realmente mal. Siempre lo dije y no me canso de repetirlo, no vamos a dejar a nadie atrás”, concluye Canteli.