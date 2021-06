Antonio López, uno de los grandes referentes actuales del arte, estará este fin de semana en Oviedo. Será el sábado, cuando ofrecerá una conferencia en el teatro Filarmónica a las 12.00 horas dentro de la I Semana Profesional del Arte de Oviedo, que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. La entrada para escuchar a López, en diálogo con Ricardo Mojardín, es gratuita y la expectación es máxima. El Ayuntamiento de Oviedo no deja de recibir llamadas solicitando información de cómo, cuándo y dónde se pueden conseguir los boletos para ser uno de los privilegiados que accedan al teatro ovetense. La reducción de aforo a causa del covid-19 es también un problema, ya que parte de las butacas están anuladas para poder mantener la distancia de seguridad entre los asistentes. Las entradas se podrán conseguir desde hoy, 3 de junio, a las 11.00 horas en la página web entradas.oviedo.es. Para aquellos que no puedan acceder a la web, también se podrán recoger las invitaciones en las taquillas del teatro Campoamor. En los dos casos no se darán más de dos entradas por persona.

El acceso al resto de actividades de la Semana Profesional del Arte de Oviedo no requiere entrada, aunque sí será necesario facilitar nombre, DNI y número de teléfono en el caso de que se visiten recintos cerrados como la fábrica de armas de La Vega, convertida en gran espacio expositivo. Eso sí: habrá limitaciones de aforo en todos los espacios.

En total serán cincuenta y dos artista los que se pasarán a lo largo de diez días, a partir de mañana, por las seis sedes oficiales del evento, a las que se suman las galerías de arte.

El maestro del realismo, Antonio López, encabeza la nómina de artistas de esta Semana, junto al introductor del minimalismo musical en España, Llorenç Barber. El primero conversará con el artista asturiano Ricardo Mojardín el sábado, 5 de junio, a las 12.00 horas y en el teatro Filarmónica; el segundo protagonizará la jornada inaugural de mañana, 4 de junio, con el concierto de campanas en la que sonará la Wamba, de la Catedral, a partir de las 21.30 horas.