El rider de snowboard asturiano Víctor González, abanderado del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, señaló este viernes que esta designación es la "guinda del pastel" tras lograr su clasificación para el evento. El paralímpico asegura que se esforzó por conseguir en su compromiso por evitar dar la imagen de que "no somos una sociedad comprometida" con el deporte paralímpico.

El deportista reveló en un acto en el Ayuntamiento de Oviedo que cuando el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeira, le llamó para comunicarle que sería el abanderado se emocionó, y ha añadido que "hubo unos segundos de silencio en los que no quería hablar para que no se notara la emoción que le embargaba. "Estaba emocionado porque cuando me di cuenta de que era muy difícil que España tuviera representante en los Juegos Paralímpicos, sabía que tenía esforzarme", ha agregado.

El esquiador catalán Pol Makuri y el asturiano Víctor González serán los dos deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de invierno de Pekín (China), que se disputarán entre el 4 y el 13 de marzo.

El ovetense se ha mostrado "abrumado" por tanto apoyo, y ha enfatizado el respaldo y la ayuda psicológica que siempre le ha prestado la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado (FEDEMA). "No sé si volveré con medalla, pero lo voy a dar todo y eso será suficiente para que me sienta satisfecho", ha concluido.

"Vosotros empujáis mi tabla", ha dicho el deportista en agradecimiento al apoyo que recibe, al dirigirse al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la directora general de Deportes del Principado, Beatriz Álvarez, y el representante de la Fundación Cajastur.

González ha explicado que "lo bueno" de competir por segunda vez en unos Juegos es que acude con "mentalidad más madura", y lo hace con las expectativas de "ponerlo difícil a los que queden por delante".

"No voy con el objetivo de traer un número y sí una experiencia que me dure para toda la vida", ha revelado el abanderado que sueña con regresar sintiendo la sensación de haberlo "dado todo y acabar la carrera sintiendo que no lo ha podido hacer mejor".

"Me doy cuenta de que ya no soy un deportista tan egoísta y que formo parte de algo muy importante, que es el deporte discapacitado", ha señalado el asturiano, que se plantea como objetivo demostrar que las personas con discapacidad son "capaces de hacer deportes de alto nivel", y por eso les anima a "levantarse del sofá, practicar deporte y que se den cuenta de que pueden ser capaces de hacer cualquier cosas que se propongan".

Víctor González (Oviedo, 1970) sufrió en 2015 un accidente practicando snow, se rompió las vértebras C5 y C6 y, aunque los médicos le dijeron que no volvería a caminar, su fuerza de voluntad y su actitud positiva le permitieron, tras una dura rehabilitación, subirse de nuevo a una tabla pese a tener falta de coordinación y una invasión medular del treinta por ciento.

El deportista asturiano competirá en sus segundos Juegos Paralímpicos. Estuvo en PyeongChang (Corea del Sur), en 2018, finalizando decimotercero en boardercross y duodécimo, tras acceder a la final, en banked eslalon.

Esta temporada, en el último Mundial de Lillehammer (Noruega) disputado hace un mes, Víctor, que pertenece a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), finalizó octavo en cross y decimocuarto en banked eslalon, en su clase SB-LL1.

Desde los Juegos de Innsbruck (Austria) en 1984, España siempre ha tenido representación en las sucesivas citas paralímpicas de invierno, sumando un total de 43 medallas repartidos en 15 oros, 16 platas y 12 bronces