María Villanueva: “La nueva ley de discapacidad respeta la voluntad de los afectados”

En el año 2006, la Convención de Naciones Unidas reconoció los derechos y libertades de las personas con discapacidad para poder participar de forma activa en la sociedad. Sin embargo, hasta 2021 España no reformó su legislación civil con la intención de dotar a este colectivo de capacidad para obrar. Y aún hoy, muchos desconocen cómo pueden aplicar en su vida cotidiana el mandato legal. Por eso, la Asociación Down Asturias, con motivo de la celebración el pasado 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down, invitó ayer a la abogada María Villanueva, experta en derecho de familia, a dar una charla.

