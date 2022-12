El número de perros en Oviedo supera con creces al de bebés, niños y adolescentes

En los hogares ovetenses hay ya más posibilidades de oír un ladrido que el llanto de un bebé o de un niño. La capital asturiana, al igual que ocurre en otras ciudades españolas, vive un invierno demográfico con temperaturas bajo cero; y un verano canino, muy caliente. Este símil meteorológico se traduce en que en Oviedo ya hay más perros que la suma de bebés, niños y también adolescentes La temperatura la marcan dos estadísticas. La del Registro de Animales de Compañía del Principado (RIAPA) que asegura que el número de perros censados en el municipio carbayón es ya de 32.404 (de ellos 1.339 tienen la etiqueta de ser potencialmente peligrosos). La cifra, aseguran los veterinarios de la ciudad, ha crecido con una fuerza inusitada durante los últimos años; especialmente en la pandemia, aunque la temperatura de ese termómetro ya venía subiendo hacía tiempo. Bajo cero está la otra estadística, la de la natalidad. Oviedo suma, ahora mismo 27.373 habitantes que tienen menos de 16 años. Y el mercurio no sube. Todo lo contrario.

Ya con las dos cifras sobre el tapete la cuenta es fácil. En Oviedo hay ahora mismo 5.031 perros más que bebés, niños y adolescentes. Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios del Principado de Asturias y que, además, tiene su clínica en la capital asturiana, asegura que la cifra de cánidos en la ciudad lleva desde hace ya bastante tiempo una tendencia ascendente. "En los últimos años ha subido mucho, es una tendencia generalizada que se está dando no solo en Oviedo, también en todo el norte de España y en muchas partes de Europa", asegura. Igual que había dos estadísticas para tomar la temperatura al asunto también hay dos explicaciones principales. Una, el creciente número de hogares monoparentales, que en la capital asturiana también van al alza. Ahora mismo, en el municipio hay 28.676 casas en Oviedo (casi el 30% del total, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística) en los que solo vive una persona; muchos no buscan la soledad por gusto y tratan de paliarla con la compañía de un animal para hacerla más llevadera. La otra explicación tiene que ver con cuestiones económicas, explican los sociólogos y veterinarios. Los salarios de los jóvenes se quedan cortos para formar una familia, con lo que muchos buscan llenar el hueco con un perro o un gato.

Por dar cuenta de la dimensión del asunto, si todos los perros se juntaran formarían el barrio más grande de la ciudad. Por encima de algunos muy poblados como el de La Corredoria. De hecho, según el último censo del Ayuntamiento en ese barrio hay casi 20.000 vecinos.

Armando Solís sostiene que la elección del animal depende mucho del estilo de vida del dueño. Los que tienen unos horarios laborales complicados prefieren a los gatos. Apunta el veterinario que el número gatos censados en el concejo carbayón ha crecido de forma considerable durante estos últimos años. Aunque, paradójicamente, la cifra de felinos en el registro no es demasiado alta. Solo hay 3.366 que son casi 30.000 menos que los perros. El número tiene truco porque muchos propietarios no inscriben a estos animales. "Las leyes se están quedando obsoletas en este sentido porque la identificación de los perros sí que es obligatoria, pero no la de los gatos", destaca Solís. Eso explica la enorme disparidad en los números. También destaca que "los que prefieren al perro es porque les gusta llevar una vida más activa, les obliga a salir a pasear". Esa misma razón fue la que hizo que la popularidad de estos animales creciera durante el coronavirus, fueron una buena vía de escape para sortear algunas de las restricciones más duras.

Por razones sanitarias, lo que sí que es obligatorio es tener censados a los hurones. Hay 61 en Oviedo. Un número no demasiado elevado. Los veterinarios también están notando un aumento de forma considerable durante los últimos años de la cifra de conejos. "Es un animal muy valorado porque es muy cómodo de tener en casa", resalta el veterinario.