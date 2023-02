"Suarón merece hacerse notar en el día a día de Oviedo. Autores como él demuestran que la capital de Asturias no se ha quedado anclada en la gran literatura de los siglos XIX o XX y que hay jóvenes que merecen un lugar en ese universo literario", indicó Javier Fernández Granda, director de la editorial "Más Madera".

"Suarón caricaturiza mucho a los protagonistas de su libro y lo hace con sentido del humor; se trata de personajes extraños que llaman mucho la atención y sorprenden al lector", aseguró Fernández Granda.

"Normalidad truncada" comienza el 21 de junio de 2020, después de tres meses de confinamiento. La llegada de la "nueva normalidad" coincide con un macabro crimen en una de las urbanizaciones de lujo de la ciudad que Suarón sitúa en Montecerrao. "Nunca es buen momento para algo semejante, pero tal vez este sea el más inoportuno y pronto todos los poderes fácticos se implican en darle un rápido carpetazo al caso", desveló.

La historia avanza entre conflictos y contrastes, hasta el infarto final. El inspector Félix Luiña, inmerso en una profunda crisis existencial tras la reciente pérdida de su familia, busca una solución ágil a ese crimen en el que las piezas no encajan. "Entonces comienza una investigación que de día llevará a Félix a recorrer la ciudad transitando por todas las capas sociales, mientras que la noche dará paso a un descenso a los infiernos que le pondrá cara a cara con sus propios demonios interiores", señaló el autor, que prometió una segunda parte para el libro.

"Estampas de Asturias" es el volumen en el que Manuel Maurín Álvarez, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo y activista, plasma sus imágenes de la región. Lo explicará esta tarde a las 19.30 horas, acompañado por Amalia Maceda, profesora honorífica de la Universidad, y Esther Prieto, de ediciones Trabe. Manuel Maurín Álvarez (Villablino, León, 1958) es hijo de asturianos de Ibias emigrados al valle de Laciana con el "boom" de la minería leonesa. En los años setenta llegó a Oviedo para estudiar Filosofía y Letras. En la Universidad descubrió la geografía y el compromiso político.

Las "Estampas de Asturias", de Manuel Maurín, esta tarde





"La pandemia va quedando atrás, pero aún no hemos regresado a esa vieja normalidad, a la vida que perdimos cuando el 14 de marzo de 2020 se decretó el confinamiento en España". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el escritor David Suarón (Oviedo, 1975), hasta ahora autor de libros de poemas y relatos, que se estrena en la novela con "Normalidad truncada", un thriller vertiginoso que se desarrolla en diferentes escenarios de Oviedo. "He querido reflejar el shock colectivo que vivimos y Oviedo es la gran metáfora de lo acontecido en aquellos meses en los que a todos nos cambió la vida", indicó el autor, que ha llenado su libro de referencias a sus artistas favoritos, entre los que se cuentan David Bowie, Patty Smith o "el gran Tino Casal", en sus propias palabras. "Tenemos que superar esa depresión colectiva en la que hemos vivido y la literatura puede ayudarnos a ello", dijo el escritor, que culminó su intervención con un irónico poema dedicado a la proliferación de perros en la ciudad y el creciente protagonismo que acumulan. "A mí me gustan los perros, pero creo que se nos está yendo un poco la pinza con el asunto; deberíamos atender un poco más a los seres humanos", señaló.