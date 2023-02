La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena del propietario de una céntrica cafetería de Oviedo, acusado de acosar sexualmente a una auxiliar de cocinera de su establecimiento. La vista oral está señalada para este lunes, 6 de febrero, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 11.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, desde el mes de septiembre de 2016, la víctima estuvo trabajando en una cafetería de la calle Uría de Oviedo, contratada por su propietario, el acusado, como auxiliar de cocina. Poco después de iniciarse la relación laboral, el acusado, con intención de satisfacer su apetito sexual, comenzó a realizar todo tipo de comentarios e insinuaciones personales, dirigidos a la mujer, ajenas a la relación laboral, verbalmente y por WhatsApp, tales como "yo quiero contigo, tú me gustas", respondiendo cuando ella le decía que no quería nada con él: "Pero yo sí, no descansaré porque sí que quieres".

En ocasiones, pegaba su cuerpo al de ella por detrás mientras se encontraba trabajando en la cocina, ubicada en la planta baja del local. Otras veces trataba de abrir la puerta del cuarto donde ella se cambiaba de ropa, insistiendo en querer verla, e incluso en varias ocasiones, al salir el acusado del baño que se encuentra a continuación de la cocina, lo hacía con los pantalones y calzoncillos bajados, dejando sus genitales a la vista y diciéndole: "Mira, mira".

En otra ocasión, mientras ella se encontraba en la cocina del local hablando por teléfono con un amigo, el acusado llegó y le dijo que, ya que no se dejaba, tendría que violarla porque sabía que tenía ganas. Este comportamiento la incomodaba y pedía constantemente al acusado que depusiera su actitud, sin lograrlo.

De hecho, el acusado, ante cualquier reivindicación laboral que le hiciera la mujer, la desatendía alterado, llamándole a voces "loca" e "histérica" delante del resto de los compañeros de trabajo. Además, le mandaba hacer tareas que no le corresponden o le ponía trabas para poder disfrutar de sus vacaciones.

Como consecuencia de los hechos, la mujer presenta una clínica crónica de ansiedad y bajo ánimo, que motivó que el 3 de marzo de 2022 se le concediera una incapacidad laboral temporal por un trastorno adaptativo agudo. La perjudicada se ha reservado las acciones civiles que pudieran derivarse de los presentes hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de acoso sexual del artículo 184.1 y 2 del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a la pena de prisión de 6 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella, por cualquier medio, telemático o informático, contacto escrito, verbal o visual, por un período de 2 años.