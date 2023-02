Aparece (y desaparece) el agraciado con 15,6 millones de la Primitiva en Oviedo: "No me van a ver por Asturias en mucho tiempo"

El nuevo multimillonario de Oviedo ha dado ya señales de vida. Un hombre de mediana edad llamó a primera hora de la mañana de hoy a la administración de lotería de Fuertes Acevedo para presentarse como el agraciado del premio de 15,6 millones de euros del sorteo de la primitiva del pasado sábado y tranquilizar a los vendedores. "Tengo el boleto ganador, me he ido de Asturias y no me van a ver por ahí en mucho tiempo", indicó el varón, tras explicar que había hecho una apuesta de 3 euros para participar en los sorteos del lunes, jueves y sábado.