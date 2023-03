Adolfo Rivas, en la Medalla de Oro a la Fundación Vinjoy: "Hay que salir con la cabeza alta de la vulnerabilidad"

"Hay que dar recursos a las personas para que puedan salir con la cabeza erguida de la vulnerabilidad". Con llamamientos como este, "en un día para agradecimientos previo a 364 de reivindicaciones", Adolfo Rivas, director de la Fundación Vinjoy, apeló al "espíritu joven" de una entidad centenaria. Fue durante el acto de entrega de la Medalla de Oro que el Ayuntamiento de Oviedo les otorgó mediante un excepcional acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Trascorrales se quedó pequeña para una amplia representación social e institucional, encabezada por el alcalde, Alfredo Canteli, que se deshizo en elogios hacia la organización solidaria. "Su trayectoria se puede resumir en tres palabras: compromiso, dignidad y justicia", indicó el regidor.

La antigua plaza del pescado fue el lugar elegido para un tan sobrio como emotivo acto de entrega al que acudió una pequeña representación de los 2.000 alumnos regulares de los 40 programas desarrollados por la institución. Canteli y Rivas coincidieron en definirla como "motor socioeducativo de Asturias" y una "referencia para toda España. La ovetense Katia García, la mierense Fani Fernández y el lenense Aitor Fandiño no cabían en sí de gozo mientras esperaban ansiosos la entrega. "Para nosotros es un honor. Somos un equipo en el que hay igualdad y nos hacemos la vida más feliz", coincidieron a escasos minutos del acto.

No faltaron al encuentro numerosos representantes de la vida política y social de Oviedo y de la región. Además de una nutrida representación de todos los grupos municipales, acudieron la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández; la vicepresidenta de la Junta del Principado, Celia Fernández; el director general Servicios Sociales, Enrique Rodríguez Nuño; la diputada regional del PP, Reyes Fernández Hurlé; el arzobispo de Oviedo y presidente del patronato de la Fundación, Jesús Sanz Montes; el también religioso y patrono, Jesús Porfirio Álvarez; y la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, que siguió con mucha atención el acto desde una silla colocada en primera fila especialmente para ella.

Los agradecimientos viajaron hacia todos los flancos. Adolfo Rivas mostró gran satisfacción por una distinción que, según explicó, no hace más que reforzar el gran altavoz que han supuesto para la Fundación Vinjoy los actos conmemorativos de su centenario. "Dicen que somos discretos pero, en verdad, es porque no sabemos llegar más a la sociedad y este centenario ha permitido ese objetivo", sostuvo durante un acto en el que tuvo un recuerdo para el Padre Vinjoy, el sacerdote que da nombre a la Fundación e inició su labor solidaria hace 140 años, cuando la organización aún no había nacido. "Nunca pensó que tendría una Fundación porque era un cura pobre de tercera fila, inmerso realmente en lo que preocupaba a la gente", explicó recordando la faceta del religioso como principal estandarte para los niños y jóvenes huérfanos del Oviedo de entre finales del siglo XIX e inicios del XX.

Siguiendo con las referencias históricas, Adolfo Rivas subrayó ante un "orgulloso" Canteli las "cinco vidas" de la entidad. "Pasamos por distintas fases y la quinta, que acabamos de iniciar, nos garantiza que somos jóvenes y tenemos mucho por hacer", explicó en referencia al nuevo proyecto de apoyo a discapacitados que sufren abuso sexual, con el que la Fundación pretende continuar una larga trayectoria de proyectos de formación y apoyo a personas sordas, alumnos con discapacidad intelectual o víctimas de la violencia en el ámbito familiar.

Durante su discurso, de apenas diez minutos, Rivas destacó la importancia de la dignidad para que personas vulnerables por distintos motivos como la discapacidad, enfermedades mentales o la violencia familiar para salir adelante. "No podemos dar o quitar dignidad, pero sí reconocérsela a los más vulnerables", explicó, refiriéndose al papel fundamental que el trabajo juega para conseguir los "milagros sociales" de insertar en el mercado laboral a los usuarios de sus centros. "Nuestras puertas están abiertas con la condición de que hay que trabajar para salir de la vulnerabilidad, y lo cierto es que nadie se va", apuntó ante un público entregado.

Los mayores "fans del director" fueron los propios alumnos de la Fundación, que no dudaron en acercarse al final de la entrega para darle un gran abrazo colectivo. "Ese Adolfo, como mola, se merece una ola", cantaron al unísono consiguiendo arrancar más de una lágrima entre los presentes.

Sin embargo, los chicos de "La Vinjoy" no quisieron marcharse sin ofrecer a Oviedo su particular regalo. "En la dignidad es necesario dar, además de recibir", apuntó Rivas al anunciar la inauguración de "Semblantes. La visibilidad + visible", una exposición sobre los retratos pintados por los usuarios durante la cuarentena del covid y posteriormente plasmados en obras de arte de distinto tipo. La muestra estará abierta al público hasta el próximo miércoles. "Seguro que os gusta", garantizó el alumno Aitor Fandiño, más orgulloso que nunca de pertenecer a la Vinjoy. "A veces cuesta madrugar, pero al final del día te das cuenta que merece la pena". Palabra de un hijo del inolvidable Padre Vinjoy.