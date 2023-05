Los libros de Oviedo ya tienen faro

La periodista y escritora Mara Torres se convirtió ayer en la primera madrina en la historia de LibrOviedo y lo hizo, como no podía ser de otra manera, apelando a sus pilares literarios. Entre ellos, varios asturianos, como Ángel González, del que aseguró que «es un poeta al que he admirado y muchas veces he dicho que me ha salvado la vida. Siempre que estaba triste había un poema de él». Y llegó a conocerle. Fue, recordó, por mediación de otro escritor, Luis García Montero, que una noche se lo presentó. «Era un experto conversador y cada vez que terminaba una sobremesa, él acababa cantando canciones asturianas», explicó. «El recuerdo que tengo es el de Ángel González con su vaso de whisky ya en el silencio casi de la noche donde sólo se escuchaba la conversación y él cantando canciones asturianas, esa es otra de las razones de peso por las que me siento súper orgullosa de ser madrina de esta feria».

Otro de sus pilares no era directamente asturiano, pero tuvo relación con Asturias hace unos años. Fue el argentino Quino, padre de Mafalda. «Lo leía y releía, me sabía las viñetas de memoria, tanto que cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias me invitaron a subir al escenario junto a otros ‘mafaldólogos’», aseguró sobre el escenario. De hecho, reveló que el nombre de su actual programa de radio, «El faro», nació en un viaje por Asturias. «Además, desde hace quince años, comparto mi vida con el hijo de un tinetense», aseguró. «Ya veis que hay mucha relación con Asturias y por eso me hace mucha ilusión este reconocimiento», reconoció. «Los libros nos enseñan a entender el mundo. Como periodista es verdad que la información te enseña a saber lo que pasa, pero tú no entiendes lo que pasa si no lo lees después en una novela, en un ensayo, en un poemario o en una película. O sea, la cultura nos hace entender el mundo en el que vivimos». Terminó su intervención –era casi obligado– con una cita del poeta ovetense que le salvó la vida. Recitó: «¿Por qué lloras, si todo / en este libro es de mentira? / Lo sé, / pero lo que yo siento es de verdad». Unos versos que reconoció: «Me fascinan». Y reivindicó la figura de Clarín como hijo predilecto de Oviedo. La nueva madrina de la feria se estrenó moderando una mesa redonda titulada «Buster Keaton, 99 años sin freno». A continuación, se proyectó una de las películas del actor y director norteamericano: «El moderno Sherlock Holmes», con música en directo.