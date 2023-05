"El voto en blanco de mi madre": otra emotiva razón para ir a las urnas contada por un redactor de LA NUEVA ESPAÑA

Hoy mi madre no irá a votar. No lo hará porque su memoria se está quedando en blanco y le obliga a abstenerse. Con sólo 67 años sufre demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad tan perra que se la está llevando a ella y que duele horrores en el corazón del resto de la familia. Es evidente que no puede ir hoy a las urnas. A veces no se acuerda ni de su nieta, así que como para saber quiénes son los candidatos o todo lo que está en juego este 28 de mayo.

Mi madre no lo hará, pero yo si iré a votar. Lo haré principalmente por ella. Porque yo sí tengo memoria y en mi casa de La Felguera siempre me enseñaron que ejercer tu derecho al voto no sólo es un privilegio, también es una forma de mostrar respeto hacia todas aquellas personas que lucharon para que hoy en día pudiésemos hacerlo. En casa muy pocas veces hablamos de política, y mucho menos de siglas. Por descontado, jamás se trató de dirigir mi voto, pero eso sí, en todas las elecciones se me recordaba la importancia de participar, de decidir por mí mismo en manos de quien iba a poner mi concejo, mi comunidad o mi país.

Hoy nos toca hacer lo mismo. Por eso les pido lo que siempre me pidió mi madre. Vayan a votar, decidan con su voto quienes van a ser sus representantes, sean del color que sean. Es cierto que está muy manido, pero es totalmente cierto: hoy es la fiesta de la democracia. No se la pierdan.

Suelo ir los domingos a ver a mi madre si el trabajo me lo permite. Hoy, aunque no estará sola, quizá me eche de menos. O no. Pero el próximo día trataré de explicárselo. Tuve que ir a votar y después contarles a los lectores todo lo sucedido a lo largo del día. Como tu me enseñaste.