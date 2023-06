Curro Cañete, escritor, licenciado en Derecho y Periodismo, y coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, dar lo mejor de sí mismos y aumentar su éxito y su felicidad. Hoy a las 19.30 horas estará en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para hablar sobre la importancia de quererse y valorarse a uno mismo.

–"Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie". Esa frase de Emily Dickinson dice mucho en pocas palabras.

–Muchas personas se extraviaron en algún momento: tal vez por una ruptura sentimental, por un trauma de la infancia o por un problema laboral. Todo el que está sufriendo puede empezar de nuevo, sanar su vida y ser feliz.

–¿La felicidad está dentro de nosotros?

–La felicidad parte de nosotros pero también está fuera. Para ser feliz necesitas quererte, estar de tu lado, ser tu mejor amigo, también relaciones sanas con las que compartir tu vida. Necesitamos personas que nos comprendan, que no nos juzguen, que nos quieran y acepten tal y como somos.

–Tiene un precioso perrito que aparece en sus posts. ¿Qué papel juega en su vida?

–Gracias. "Teo" no solo es un perro muy sociable y simpático, sino un maestro que me ha enseñado a vivir más el presente y comprender el amor incondicional. Todo el que ha amado un perro sabe de lo que hablo.

–Vemos dramas en jóvenes, en adultos, ¿Qué pasa?

–La sociedad está enferma. Como no puedes controlar las circunstancias, necesitas liderar tu propia salud, tu felicidad, tu bienestar. El objetivo más importante es conseguir ser feliz y tener una vida plena, al margen de lo que sucede a tu alrededor.

–¿Las redes sociales colocan barreras en las relaciones humanas?

–Es necesario poner límites a las pantallas, son adictivas. A la vez, las redes sociales pueden facilitar conocer a mucha gente. Cuando me fui a vivir a Londres, no conocía a nadie. Me apunté a una actividad de "Meet Up" y me vi haciendo senderismo con ¡70 ingleses! No entendía nada, pero me sentí muy acompañado, y dos se convirtieron en amigos.

–Alejandro Sanz dice no sentirse bien y sorprende que alguien que tiene todo no esté al cien por cien…

–Alejandro Sanz no solo es uno de los mejores artistas de este país, también un hombre muy valiente. Hace falta valentía para compartir que tienes problemas de salud mental. Hay retos emocionales, mentales, espirituales. La vida es una escuela y hemos venido a aprender.

–¿Existe un modo ideal de encarar el fracaso?

–Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Lo mejor es disfrutar el presente mientras avanzas hacia lo que deseas.