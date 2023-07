CC OO, vencedor en las elecciones sindicales de la fábrica de armas

Las elecciones sindicales en la fábrica de armas de Trubia dieron ayer la victoria a Comisiones Obreras, con seis representantes en total, uno más que UGT y el doble que la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) que ostentaba en la actualidad la presidencia del comité de empresa.

Aunque es pronto todavía para conocer las alianzas que se producirán ahora y quién quedará al frente del órgano de representación de los trabajadores, Comisiones obreras logró un representante más en el colegio de talleres, cuatro en total, que UGT, que se quedó con tres. Ambos sindicatos empataron en el colegio de oficinas, con dos representantes en ambos casos.

La Corriente, sin embargo, y pese a que Pablo Coto ostenta la presidencia del comité, logró tres representantes en talleres pero perdió el que tenía en oficinas, donde no logró representación.

Siguen y completan las votaciones celebradas ayer el sindicato CSIF, que logro ún representante en talleres y otro en oficinas y OSOA, que logró un único representante sindical en talleres.

Queda por ver ahora qué tipo de alianzas se tejen y si Comisiones Obreras puede hacer valer su victoria en número de representantes para volver a ponerse al frente del comité de empresa o si, como sucedió en el último proceso, las alianzas del resto de formaciones le dejan fuera.

El proceso de selección de representantes sindicales en la factoría trubieca llega en un momento de buena carga de trabajo, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara en su última visita a la fábrica que Santa Bárbara Sistemas, perteneciente al Grupo General Dyanmics European Land System, se encargará del nuevo vehículo de apoyo blindado al combate con cadenas (VAC). "Se va a realizar fundamentalmente aquí, en Asturias, y esos programas de Defensa por un importe de 8.000 millones van a permitir que en Asturias haya carga de trabajo hasta 2037", declaró la titular de Defensa en Trubia.

El anuncio de la Ministra llegó cuando todavía no hay autorización por parte del Consejo de Ministros para proceder al contrato de esas del VAC, con una previsión de 400 en la primera fase y una inversión de 1.970 millones de euros. No obstante, todo apunta a que el Gobierno no lanzaría un concurso abierto, sino que adjudicaría al consorcio TESS Defence (integrado por General Dynamics European Land Systems, Escribano M&E, Sapa Placencia e Indra) que ya se encarga del Dragon, este nuevo contrato.

Al anuncio del VAC hay que sumar los programas que ya están en marcha en Truriba, el 8X8 (Dragon) y el Castor. El primero está entregándose ya al ejército y se encuentra en fase de integración. En 2023 se servirán 24 unidades y el año que viene, los 80 vehículos restante. El Vehículo de combate de zapadores Castor incluye un total de 36 unidades.

Sin embargo, el comité de empresa se ha mostrado muy crítico ante lo que supone para la fábrica, con la gestión de Santa Bárbara, toda esta carga de trabajo y de nuevos contratos. Pablo Coto, presidente del comité de empresa de la Corriente Sindical de Izquierdas, aplaudió durante la visita de Robles el anuncio del contrato del VAC, pero criticó con dureza que la empresa no aproveche esta seguridad en la carga de trabajo para consolidar empleo. "Estamos muy agradecidos por la carga de trabajo que confirma un programa de tanto o mayor calibre que el que estábamos haciendo, pero si el Ministerio cumple, la empresa, no. Ellos siguen con una política de rotaciones que no compartimos y aplican un inmovilismo total en el convenio", denunció. El comité de empresa también reclama una mejora de las retribuciones y denuncia que la plantilla arrastra una pérdida de poder adquisitivo del 7,5% en los dos últimos años.