Extravagancias que llegan de un mundo raro

Ficha del espectáculo «re:CREATION»

Compañía: «Pilobolus»

«Pilobolus» Directores: Renée Jaworski y Matt Kent

Renée Jaworski y Matt Kent Teatro Campoamor; viernes, 26 de abril

La tercera noche del Festival de Danza Oviedo 2024, estuvo a cargo de "Pilobolus", una compañía norteamericana fundada en 1971, actualmente dirigida por Renée Jaworski y Matt Kent. Existe un grupo hermano llamado "Momix", que actuó en Asturias hace unos años.

La función de anteanoche nos lleva a un universo insólito. Se titula "re:CREATION"y representa una selección de cinco de sus obras más notables. El conjunto está formado por cuatro hombres y dos mujeres (N.Buchsbaum, C. Chaparro, Q. Ellis, M. Feliz, H. Klinkman, Z. Weiss) que son atletas, acróbatas, gimnastas y bailarines. Su magnífico trabajo se caracteriza por un fuerte elemento de interacción física entre los cuerpos de los intérpretes con exageraciones y posturas complejas de la forma humana u otras apariencias antropomórficas, que requieren extrema fuerza, flexibilidad y atletismo, todo hecho con divertidos enredos y posiciones que desafían la lógica anatómica.

Otros artículos de Vicente Cue Crítica / Danza Bailando la Séptima Sinfonía Crítica / Danza Cubita la bella

Empezó con "Noctuary", que se compone de un sexteto que configura imágenes de ensueño envueltas en grandes telas, en las que se perciben acciones como un parto, teniendo como fondo sonidos de la lluvia y truenos, todo esto mientras una mujer parece buscar algo en un paisaje onírico. Continuó con "Walklyndon", un clásico de "Pilobolus" sobre el humor físico. Los seis intérpretes visten ajustados leotardos amarillos de cuerpo entero, combinando sobre ellos unos shorts de boxeo de brillantes colores. No hay música, solo sonidos de pasos o vocalizaciones cuando chocan entre ellos, ya que se divierten ejecutando un aluvión de gestos como bofetadas teatrales, mientras gritan y saltan. Es el género de comedia "slapstick", de acciones exageradas y ocurrencias inesperadas para crear un efecto cómico en el espectador.

"Gnomen" es la pieza más musculosa, acrobática y robusta de la noche. Un cuarteto masculino ataviados solo con unos slips negros muestran sus corpulentos cuerpos jugando con la plasticidad, la fuerza y flexibilidad en un alarde de equilibrios y figuras poéticas que desafían los principios de la gravedad.

"On the nature of things" fue lo más enigmático de la función. Se desarrolla en un reducido espacio, constituido por una plataforma elevada, redonda, que apenas tiene un metro de diámetro, en donde dos hombres y una mujer semidesnudos, llevan sus cuerpos al límite con formas inusuales y equilibrios precarios.

Trepan y se deslizan serpenteando unos por los cuerpos de los otros, abrazándose fuertemente y entrelazándose lentamente en poses y elevaciones, explorando belleza y poder que evoca los antiguos bajorrelieves griegos. El título proviene de un poema épico que explora la filosofía epicúrea.

Finalizó con "Branches", que ofrece un plácido paisaje, con sonidos de la naturaleza, como el canto de las aves, en el que los creativos enlaces grupales forman bellas figuras que imitan movimientos ondulatorios de pájaros y otras criaturas, hasta que una amenaza invisible les asusta y los lleva a una estampida final.

Las surrealistas creaciones de "Pilobolus" no conocen ninguna frontera del lenguaje corporal. Así que lo mejor es, simplemente dejarse llevar, para gozar y disfrutar a plenitud con las fascinantes extravagancias que llegan de allá, de un mundo raro.

Suscríbete para seguir leyendo