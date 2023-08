Barbie y Scooby Doo, de folixa por Tudela Veguín

Desde Barbies y bomberos, hasta el mismísimo equipo de Scooby Doo comieron la tarde de ayer el bollo en las fiestas de Tudela Veguín. "Vamos disfrazados de Barbie por el ‘boom’ que tuvo la película. El plan es comer el bollo, bajar la jira y dar un poco de espectáculo", comenta Pablo Álvarez, veguinense de toda la vida que acude a las fiestas junto a sus amigos, uno de los grupos más animados, pues traen consigo un altavoz para ponerle ritmo a la merienda. Álvarez tiene claro que, como todos los años y siguiendo la tradición, tras pasar un rato en el prao, "lo de mojarse con la espuma no falla", expresa entre risas.

No solo eran veguinenses los que comían el bollo bajo el sol en el Parnés. El equipo Scooby Doo, protagonizado por la familia Gallo, viajó en su original "caravana" desde el pueblo de Cortina hasta la localidad ovetense donde se celebraba la fiesta. "Todos los años venimos animar el cotarro. La última vez fuimos los Picapiedra y ahora los Scooby Doo de Cortina", dice la familia.

Según iba avanzando la tarde, la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo" y la charanga "Élite", animaban el ambiente al ritmo de música folclórica, pero también con canciones actuales de artistas como Quevedo, Ana Mena o Beyoncé.

Por la noche, la fiesta continuaba con la última verbena protagonizada por la orquesta Superhollywood. Sin embargo, por primera vez no tendrá lugar uno de los platos fuertes de los festejos, los fuegos. "Antes no había pegas de ningún tipo y ahora no quieren poner ni banderas", critican en la familia Rebolledo. De acuerdo con ellos están los Gallo que apuestan por "más apoyo a las fiestas de pueblo y menos burocracia", pues, como bien dice Pablo Álvarez, "hay que darle visibilidad a las fiestas pequeñas de pueblo, no todo es el Xiringüelu o el Carmín".