Melendi culmina su triplete de conciertos en San Mateo

Ramón Melendi puso ayer el broche de oro musical a un San Mateo donde ha alcanzado el logro de ser profeta en su tierra. Hijo predilecto, tres conciertos en tres días y tres llenos. Colas, carreras y muchos "guerreros" entregados al "mesías de Oviedo", como rezaba una de las camisetas de sus fanáticos. En total, más de 27.000 personas acudieron a La Ería para disfrutar del músico ovetense durante estas fiestas locales.

"Ya era hora", le gritaban a Melendi desde el fondo tras decir él que "tocaba volver a casa". El artista recordó sus tiempos mozos en la calle del Rosal, donde encontró la vocación de dedicarse a la música con 16 años.

La de ayer era la fecha original del concierto del cantante antes de que anunciase dos entregas más en los días anteriores para satisfacer la enorme demanda. Los primeros en este caso fueron los últimos. Los asistentes de ayer fueron los primeros 9.000 afortunados que agotaron las entradas en 25 minutos. Como dice uno de los temas del cantante, ¿destino o casualidad? Cada uno tiene sus teorías.

La ovetense Carmen Norniella señaló que para ella fue muy fácil conseguir su localidad: "Me conecté a la hora que salían y no se me trabó la página. Al minuto la tenía ya". Esta chica fue una de las que acampó la noche anterior al concierto para poder situarse en la primera fila y poder ver bien de cerca a su ídolo. Norniella relata que hubo gente que intentó ganar posiciones en la cola a las cinco de la mañana, lo que provocó alguna discusión, aunque al final no hubo problemas para acceder ni llegó la sangre al río. Hubo quien como el madrileño Javier Casado se marcó un triplete: "Pasaba la semana en Asturias y no podía desaprovecharlo. Cada día es más emocionante que el anterior".