Casi 1.000 empleos, 1.392 millones de euros de impacto y trabajo hasta 2034: así afectará a Asturias la construcción de los blindados del Ejército

La adjudicación de dos megacontratos para fabricar más de 600 blindados en la fábrica de armas de Trubia tendrá un impacto económico y fiscal de 1.391,9 millones de euros en Asturias entre 2020 y 2027. Así lo concluye el informe elaborado por la consultora PISA, presentado este jueves en Oviedo. El texto vaticina que la carga de trabajo se prolongará hasta 2034 y generará 931 empleos en la región. Al acto de presentación del estudio acudió el presidente del Principado, Adrián Barbón, que definió como “fantásticos” los datos del informe y agradeció a la ministra Margarita Robles su implicación, antes de presumir de la operación: “Debería hacer callar a esos pesimistas que no paran de hablar de la decadencia de Asturias y no se creen el crecimiento económico”.

La Fábrica de Armas de Trubia ya tenía firmado un contrato de 886.9 millones para la fabricación de 348 Vehículos de Combate de Ruedas (VCR), conocidos como 8x8 “Dragón”. Asimismo, el pasado 22 de agosto el Consejo de Ministros autorizó a Defensa dotar al Ejército de Tierra de 394 Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) con valor de 1953,7 millones. Santa Bárbara Sistemas se encargará de fabricar más del 50%, aunque aún falta la firma definitiva del contrato, algo que no preocupa a Juan Escriña, director general de la empresa. “¿Un cambio de gobierno? No influiría. La política industrial de defensa es un asunto de estado y trasciende a los partidos políticos. Hemos aprendido mucho a nivel europeo con la guerra. La defensa no es un gasto, es una inversión en paz, seguridad y mantenimiento de nuestro estilo de vida”, valoró.

El informe fue presentado por la directora ejecutiva de PISA, María Cabo. En su intervención destacó que “Asturias va camino de convertirse en uno de los principales motores productivos en Defensa a nivel europeo”. El impacto de los programas si se ejecutan por completo será de 283,5 millones al año a partir de 2023, una cifra que supone el 1,34% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la región. Por su parte, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ahondó en la importancia del sector y abogó por establecer sinergias apostando por tecnologías de vanguardia que beneficien al tejido empresarial asturiano. Sin participar como ponentes, estuvieron en el desayuno el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño y Juan Luis González Martín, delegado de Defensa en Asturias. También acudieron el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y el Coronel del Regimiento Príncipe Número 3, Pedro Luis Gutiérrez.

El texto de PISA divide el impacto de los contratos en directo (vinculado a Santa Bárbara Sistemas), indirecto (en el ecosistema industrial asturiano) e inducido (en la sociedad de la región en general). María Cabo apuntó que las estimaciones "son bastante conservadoras" pese a mostrar grandes resultados y prevé un incremento del 21% en los ingresos de los proveedores asturianos que trabajan con la fábrica trubieca. Respecto a las cuestiones medioambientales, estiman que 7 de cada 10 proveedores directos llevarán a cabo proyectos de sostenibilidad en Asturias por valor de 2 millones de euros.

“Muy pocos países cuentan con la capacidad de fabricación de blindados que tenemos en Trubia. Hay que sentirse orgullosos”, señaló Juan Escriña, que ejemplificó con símiles futbolísticos y religiosos el sentimiento de pertenencia de los trabajadores de la empresa. El directivo restó importancia a los paros que realizaron muchos de ellos durante el pasado verano por motivos salariales y recalcó que ya están desconvocados. “En el mismo barco puede haber discrepancias, pero las negociaciones van bien”, aseguró.

Por último, Barbón bromeó con que "ya le gustaría" tener trabajo asegurado hasta 2034 y prometió para 2024 la oficina en Madrid para captar empresas que no pudo abordar en la anterior legislatura. "Presentaciones como ésta transmiten una imagen positiva de Asturias, que pese a todas las reconversiones que ha tenido que afrontar, se sigue reinventando. Estamos de moda por el turismo y la década del cambio se va a iniciar con la apertura de la Variante y la llegada del AVE", zanjó el presidente.