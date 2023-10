Una mujer de origen brasileño ha sido detenida por la Policía Nacional investigada por la denuncia por un posible intento de secuestro de un menor de 5 años en Oviedo. La arrestada se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial para prestar declaración sobre lo ocurrido en la tarde del viernes. Según la denunciante, la abuela del niño, la mujer aprovechó que el menor estaba solo en un columpio para convencerle de que la acompañara. Al ver que ambos se iban de la mano, la abuela, que se encontraba a unos metros del lugar, interceptó a la chica y la afeó lo que estaba haciendo, a lo que la joven le respondió haciéndole burla y yéndose hacia un hombre que la estaba esperando.

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias señalan que la detenida pasará a disposición judicial en cuanto concluyan las pesquisas de los agentes encargados de caso "en el tiempo mínimo imprescindible".

"¿Estás solito? Ven, que te presento amiguitos". Así trató de convencer al niño de 5 años la principal sospechosa, de unos 18 años, para que sea fuera con ella de un parque infantil de Ciudad Naranco, en Oviedo. Los hechos fueron presenciados desde lejos por la abuela del menor, la cual, atacada de los nervios, logró interceptar a la chica a tiempo. "Empezó a hacerme burla y se fue hacia un chico que la esperaba en un banco", explica la abuela, cuya denuncia, por un posible intento de secuestro, está siendo estudiada por la Policía Nacional.

Todo ocurrió en la tarde del viernes. La mujer se fue al parque de la plaza Juan Pablo II con su nieta de 8 años y su nieto de 5. Ambos estaban jugando en los columpios, pero un pequeño dolor de barriga llevó a la niña a sentarse en un banco un poco alejado de la zona de juegos, acompañada de su abuela.

El menor de 5 años se quedó solo en un columpio giratorio. Fue entonces cuando una joven se le acercó, le preguntó cómo se llamaba y, mientras le ayudaba a columpiarse, comenzó a hacerle sugerencias para que le acompañara. En un momento dado, el menor accedió a acompañar a la chica, pero, cuando ambos se acercaron por la zona en la que estaba la abuela, esta estalló. "Haz el favor de venir para acá", le dijo al crío, que inmediatamente se soltó de la mano de su desconocida acompañante, dio media vuelta y abrazó a la familiar entre llantos.

Fue entonces cuando la mujer le exigió explicaciones a la joven por su comportamiento, recibiendo una respuesta inesperada. "Empezó a hacer gestos como de burla y se fue", explica la abuela que, a partir de ahí, comenzó a interrogar al menor. El niño en un principio dijo no recordar qué le había dicho, pero al final confesó: "Me dijo que si estaba solito me llevaba a un sitio para conocer nuevos amiguitos".

La respuesta no hizo otra cosa que poner más nerviosa todavía a la abuela. Unos nervios que aumentaron aún más tras percatarse de que un chico había estado presenciando todo desde un banco en el que esperaba a la chica, la cual tenía una larga melena pelirroja e iba vestida con un top y una minifalda de color negro. La señora decidió entonces llamar a su hija y explicarle lo ocurrido.

Después de valorar los hechos, la vecina de Ciudad Naranco optó por denunciar ante la Policía Nacional.