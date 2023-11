El dueño de la sidrería el Bosque, situada en la zona de Gascona, tiene que coger fuerzas para levantar el rubiel que ha adquirido para vender por raciones este fin de semana. No en vano, el pez tiene un tamaño imponente y pesa alrededor de 14 kilos, una envergadura que no se ve todos los días tratándose de esta especie. "Tiene una cabeza enorme. He tenido Bonitos muy grandes, pero nunca había visto un rubiel así", explica Diego Javita.

Javita, que estuvo durante cinco años comprando el "Campanu" para su sidrería de Oviedo (en las subastas realizadas entre los años 2018 y 2022), se hizo con este ejemplar de Rubiel y tiene previsto prepararlo a la plancha y a la espalda. "Esperamos sacar por lo menos 25 raciones", dice. Se da la circunstancia de que otro restaurante de Oviedo, el "Llar de la Catedral", también ha comprado esta semana otro pez de grandes dimensiones: un mero de 54 kilos al que "le cabe un balón de fútbol en la boca".