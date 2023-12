Oviedo amarra "casi el cien por cien" de los fondos europeos para grandes obras

Oviedo ya tiene asegurados la mitad de los fondos europeos destinados a cofinanciar algunas de las grandes obras de la ciudad. El "alto nivel de ejecución" de los proyectos que van a transformar la entrada a Oviedo desde la autopista "Y" le ha servido al Ayuntamiento para tener ya amarrados más de 5 de los 10,3 millones de euros del programa Edusi, una línea de ayudas destinada a fomentar el desarrollo urbano de una forma sostenible y compatible con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El Ayuntamiento ya ha conseguido certificar las partidas de obra de 13 de las 15 actuaciones que optan a las subvenciones –la mayoría forman parte de esos grandes proyectos– así que cuenta con recibir "casi el cien por cien" de las ayudas Edusi al haber cumplido con las exigencias del programa. Para ingresar el dinero, el Ayuntamiento tiene que justificar antes del próximo 31 de diciembre que los trabajos van a ejecutarse. "Eso no va a ser ningún problema", asegura el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

Lo que es un hecho es que Europa ya ha aprobado y garantizado la financiación de cinco de esas actuaciones, que suponen ayudas para Oviedo por valor de unos cinco millones de euros. Una de ellas está ligada a la instalación del "Arpa de Santullano", la pasarela peatonal y para bicicletas que unirá el Rancho con Ventanielles sobre el tramo urbano de la "Y". Otros tres de los proyectos que ya están aprobados y que correrán a cargo de los fondos Edusi cubren algunas de las actuaciones a realizar dentro del plan de construcción del parque lineal de la margen derecha del Bulevar de Santullano, como la colocación de itinerarios peatonales, zonas verdes, juegos infantiles o aparatos de gerontogimnasia. El quinto es la instalación de las zonas verdes con arbolado y del sistema de riego de la plaza-parque del interior de la nueva glorieta de Santullano.

Según asegura Nacho Cuesta el ministerio de Hacienda y Función Pública –que hace de mediador con Europa para gestionar los fondos Edusi– ya tiene en su poder desde hace tiempo las certificaciones de obra de otras siete líneas de actuación "que no tendrán ningún problema para ser aprobadas", aunque por el momento no se ha recibido respuesta. "Tienen para responder hasta 2026, pero lo lógico es que lo hagan antes, como ha ocurrido con las cinco primeras", matiza el edil de Planeamiento. En esa lista de actuaciones se incluye la instalación de pavimento fono-reductor en las calzadas del entorno del recinto de la fábrica de La Vega, el llamado asfalto silencioso, que servirá para reducir la contaminación acústica en la zona. También opta a subvención europea la modernización de los 69 autobuses de la flota ovetense, que tendrán conexión a internet y permitirán el pago con tarjeta. Además, está pendiente de aprobación oficial la reordenación viaria del entorno de la nueva glorieta de Santullano, la pavimentación y otras actuaciones en esa rotonda o la construcción de la plaza-mirador de la "faba" de la Cruz Roja.

El Ayuntamiento de Oviedo todavía tiene pendiente de presentar el papeleo para conseguir la financiación de otros tres proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el Palacio de los Deportes y servirá para que Europa se haga cargo de unos 500.000 euros de los 20 millones que supone el proyecto. "Ya hemos ejecutado mucho más dinero en esa obra de lo que se va a financiar y tampoco vamos a tener problema para conseguir la subvención, pero estamos a falta de arreglar unos asuntos que nos han impedido enviar las certificaciones", señala Nacho Cuesta. Ese "asunto" es que la obra del Palacio de los Deportes no cuenta todavía con un director de obra, aunque será nombrado el próximo lunes y podrá hacerse cargo de la obra una vez que ese nombramiento sea ratificado en Junta de Gobierno. La persona elegida por el Ayuntamiento es el arquitecto Bienvenido Turrado.

Las únicas subvenciones que no están todavía atadas están relacionadas con dos líneas de actuación ligadas al área de Servicios Sociales. "No tienen nada que ver con el futuro centro social integrado de Ventanielles, se trata de programas que teníamos previsto desarrollar allí, pero las ayudas no van ligadas al edificio", explica Nacho Cuesta. "Trataremos de poner en marcha esas líneas de actuación este mes para poder recibir al menos la mayor parte de la subvención a la que optamos", subraya el edil.

Las obras de los "grandes centros sociales" de Ventanielles y La Florida comenzarán en 2024

Las obras de los "grandes centros sociales" de Ventanielles y La Florida comenzarán el año que viene. Estos dos equipamientos, que además de contar con los servicios habituales de todos los centros sociales tendrán también oficinas municipales de atención al ciudadano o del servicio de empleo, entre otras cosas, se contemplan en los presupuestos para 2024. Las obras del que se va a construir en Ventanielles supondrán una inversión de 4.875.446 euros. La reforma y ampliación del centro social de La Florida tiene asignados 962.571 euros del presupuesto. Además, el Ayuntamiento ha destinado una partida de 169.000 euros a la redacción del proyecto de reforma del edificio del fallido Mercado de La Corredoria, que también se va a convertir en un centro social integrado. Los presupuestos del año que viene también prevén la puesta en marcha de proyectos muy demandados por los vecinos del concejo. Entre ellos se encuentran, por poner algunos ejemplos, el comedor de la Escuela Infantil de Ventanielles, la rehabilitación del centro social de Tudela Veguín, la reforma del mercado del Fontán o las pistas de hockey de la Corredoria, un caso, este último, cuya financiación se reparte entre este año y el que viene, pero con mayor peso en 2025, cuando se ejecutarán 2 millones frente a los 300.000 previstos para el curso de 2024.