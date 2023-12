Así pueden llegar grandes conciertos a Oviedo a través de La Vega: los gestores del WiZink Center, prendados del proyecto

Los gestores de WiZink Center de Madrid consideran que la fábrica de La Vega es un escenario "único en España" y por eso cada vez están más interesados en trasladar y adaptar a Oviedo el modelo cultural y de espectáculos que triunfa desde hace años en la capital española. La cercanía del recinto fabril con el centro de la ciudad, el especial encanto de este tesoro del patrimonio industrial asturiano y la reciente llegada del AVE a la calle Uría, que facilita las visitas a toda velocidad, son atractivos que no pasan desapercibidos para los responsables de ProVenue, la sociedad que dirige el WiZink Center. De hecho, tres altos directivos de la empresa han estado esta semana en Oviedo para visitar la nave M1 de La Vega, una de las más grandes y mejor conservadas de la antigua fábrica.

El encargado de acompañar a los gestores del WiZink durante la visita a La Vega fue el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, el popular Nacho Cuesta. Los directivos de ProVenue se interesaron por el proceso que sigue el convenio urbanístico de La Vega y por los plazos que se barajan para que Oviedo pueda recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas. Cuesta, por su parte, les trasladó que el Ayuntamiento también está muy interesado en que la nave M1 se convierta en ese gran espacio de ocio y cultural que la ciudad necesita, aunque les recordó que ese proyecto tiene que salir a concurso y que, la intención es sustanciarlo en cuanto resulte posible.

Basándose en las predicciones más optimistas, ese concurso no podría celebrarse al menos hasta principios del año 2025, ya que los trámites urbanísticos que hay que realizar después de que Oviedo se haga con los terrenos no se terminarían antes de un año. Los máximos responsables de ProVenue son conscientes de esos plazos y de que tendrán que pelear para instalarse en La Vega si hay otros postores, pero aún así están dispuestos a ir a por todas. Lo dejó muy claro el presidente en mayo de este mismo año con unas declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. "Si se va a sacar a concurso nosotros tenemos claro que nos vamos a presentar, tenemos todo el interés del mundo y el sitio nos gusta muchísimo", dijo entonces Xabier Bartolí. "He trabajado mucho por allí arriba y siempre me había apetecido hacer algún proyecto en Oviedo. Creemos que será una iniciativa muy interesante y que sería bueno para la ciudad", añadió ese día Xabier Bartolí.

No hay duda de que el interés de ProVenue por montar un WiZink en Oviedo es muy alto y que su apuesta va muy en serio. Los dirigentes de la sociedad ya han estado en La Vega en varias ocasiones en los últimos meses y se han traído técnicos que corroboran que el proyecto que tienen en la cabeza es viable en la capital asturiana. La idea de la empresa, si es que consigue ganar el concurso municipal, pasaría por mantener la estética industrial que tiene en la actualidad la nave M1, pero aumentando la altura de la cubierta, reforzándola para que soporte los grandes pesos de los equipo de sonido y luces, y lograr así un espacio diáfano de al menos 3.000 metros cuadrados. En las mejores previsiones, calculan que podrían llegar a tener un aforo de 15.000 espectadores para una actividad que no se limitaría a los conciertos musicales, sino que también podría incluir ferias, congresos e incluso algún tipo de competición deportiva, aunque no del calibre de las que se desarrollan en Madrid. "Es un espacio con unas grandes posibilidades, nos gusta mucho por su ‘look’, por su estética, puede ser un proyecto muy chulo", sostiene Xabier Bartolí.

El proyecto que los gestores del WiZink Center de Madrid pretenden afianzar en Oviedo sería similar a los que ya ha empezado a desarrollar en Andalucía, Castilla y León y Baleares, donde a lo largo de este mismo año se han disfrutado más de sesenta actividades diferentes con más de 200.000 espectadores, una cifras que pretenden al menos duplicar en 2025.