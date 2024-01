"Tenía dos cosas que cumplir y el gobierno municipal incumplió tres". Fueron las palabras de Juan Álvarez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, sobre las nuevas "letronas" instaladas en el cruce de la calle Gascona con Jovellanos. El cartel de dos metros de altura, con el que las sidrerías de la emblemática calle hostelera aspiran a acaparar los selfis de los turistas, fue inaugurado por todo lo alto el pasado 3 de enero, aunque desde el grupo municipal socialista advierten que se hizo sin varias de las autorizaciones necesarias.

El PSOE afirma que el cartel tenía dos requerimientos: que la gestión eléctrica estuviese legalizada y que alrededor de las "letronas" se instalase un pavimento podotáctil (adaptado a personas invidentes). Álvarez señala que no se cumple ninguna de las dos condiciones y además añade otro problema. "El cartel se encuentra en una zona protegida del entorno de la Cámara Santa de la Catedral, por lo que se necesitaba el visto bueno de Patrimonio del Principado", explica el edil.

Pese a tratarse de un tema "que no es de gran trascendencia", estos incumplimientos ilustran a ojos del PSOE la gestión municipal del día a día en la ciudad. "El gobierno actúa sin autorización y al margen de una normativa que sí exige para sus ciudadanos. Ya pasó lo mismo con el Palacio de los Deportes y demuestra falta de rigor", añade Álvarez. No obstante, confía en que Patrimonio no obligue a retirar el cartel.

Las "letronas", un anhelo de las sidrerías de la zona, se construyeron gracias a una donación de la Asociación de Hosteleros de Gascona. Hace unos años, unas letras similares fueron retiradas de la calle por encontrarse en el espacio protegido de la Cámara Santa, algo que según el PSOE delata la falta de planificación del equipo de gobierno para un proyecto en el que llevaban inmersos más de un año.