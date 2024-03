El doloroso reto de volver al cole tras una gran tragedia: "Es horrible", lloran los compañeros de clase del ovetense fallecido en accidente

Los profesores y los compañeros de clase de Juan R. B. no podían creerse ayer que el niño que perdió la vida el sábado en un brutal accidente de tráfico no vaya a regresar a las aulas. "Estamos consternados, todavía estamos tratando de asimilarlo. Es algo terrible", asegura Ana Gallego, la directora del instituto al que asistía diariamente el niño. "Mañana (por hoy) tendremos que gestionar la forma de explicárselo a sus compañeros. Son niños y para ellos es muy difícil asimilar una desgracia de este calibre", dice Gallego. "Vamos a tenerlo siempre presente y seguro que le haremos algún homenaje entre todos, pero ahora es momento de arropar a la familia y a sus compañeros, nos necesitan aunque estemos rotos", añade.

En el colegio Lorenzo Novo Mier también están de luto. No sólo es que Juan R. B. haya sido alumno de ese centro hasta hace apenas un año, es que los otros tres menores que iban con él en el coche lo son todavía actualmente. "No hay palabras para describir lo que se siente ante una desgracia como esta. Todos son alumnos de este centro y el impacto es tremendo. La comunidad educativa al completo está destrozada porque no es para menos", señala Ana Isabel Virgós", la directora del colegio.

Los dos hijos de la mujer que conducía el vehículo y la otra menor de nueve años forman parte de un centro en el que la asociación de padres y madres está muy involucrada. "Los que tenemos niños sabemos lo que tienen que estar pasando esas familias, es horrible", afirma Patricia García-Mier, que antes estaba en la AMPA del colegio Lorenzo Novo Mier y ahora, desde que su hija pasó al instituto, forma parte del colectivo de padres del IES Pando. "Son niños que han estado siempre ligados a estos centros, al igual que sus familias. Poco más se puede decir, todo el mundo está hecho polvo como es normal", añade García-Mier, que prefiere no entrar en detalles sobre el niño fallecido. "Estoy muy afectada y prefiero no seguir hablando, espero que se me entienda", explica de manera educada para cerrar la conversación".

Tramo donde se produjo el accidente. / LNE

La directora del instituto al que asistía el niño fallecido se puso ayer en contacto con la consejería de Educación nada más conocer la noticia. "Entre todos tenemos que buscar la mejor forma de proceder en estos momentos. Por el niño, por sus compañeros y por las familias", subraya Ana Gallego.

Otro accidente en la A-66, sin heridos, obliga a cortar de nuevo la carretera

Otro accidente registrado ayer en la autopista A-66, a la altura de la salida de Olloniego y en dirección Oviedo-León, obligó a cortar uno de los carriles de la carretera durante una hora –entre las 09.40 y las 10.40 horas– para retirar los restos del siniestro y realizar las labores de rescate de los dos ocupantes del vehículo accidentado, que resultaron ilesos tras salirse de la vía. El accidente se produjo menos de 24 horas después del que se registró el sábado en la misma autopista, a escasos cuatro kilómetros del lugar en el que la conductora E. M. G. perdió el control de su Mercedes y los cinco ocupantes del vehículo acabaron chocando contra el quitamiedos después de dar varias vueltas de campana, un desgraciado siniestro en el que perdió la vida el niño ovetense. El fatal accidente que le costó la vida a Juan R. B. también obligó a cortar la autovía A-66. El carril en el que se produjo el trágico siniestro estuvo cerrado al tráfico durante más de una hora, mientras los servicios de emergencia realizaba las labores de rescate y traslado de los heridos a los hospitales. Los coches fueron desviados por la N-630 mientras duró el corte. Hasta el lugar de los hechos también se trasladaron seis patrullas de la Guardia Civil de Asturias y los Bomberos de Oviedo para apoyar en las labores de rescate.