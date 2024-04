Vecinos de Trubia denuncian que no tienen cartero

Indignación entre algunos vecinos de Trubia porque no les llegan las cartas a casa. El motivo es que el pueblo se ha quedado sin cartero. La persona que desempeñaba el trabajo se jubiló el año pasado y los vecinos denuncian que Correos no ha sustituido la vacante y no tiene intención de hacerlo. Los afectados aseguran que la situación "es vergonzosa" y que documentación importante como cartas de hacienda, multas o certificados urgentes se acumulan en su oficina de Correos. La solución a corto plazo parece ser que carteros de Proaza o Quirós vayan a Trubia algunas tardes, algo que no convence a los vecinos.