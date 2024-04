Canteli recurre el último fallo que valida el traslado de Minas: "Defendemos la ciudad"

El Ayuntamiento no tira la toalla en la batalla para que la Escuela de Minas vuelva al edificio de la calle Independencia de Oviedo, donde se impartió esta carrera desde los años sesenta del siglo XX y hasta el curso pasado. La corporación local ha recurrido, en segunda instancia, el fallo judicial que avaló la decisión de la Universidad de Oviedo de trasladar los estudios de la ingeniería al Campus de Mieres. "Nosotros vamos a defender los intereses de Oviedo hasta donde podamos", dijo ayer el alcalde, Alfredo Canteli, sobre el traslado. La jueza dio la razón a la Universidad por segunda vez el febrero pasado, ya que desestimó el primer recurso del Ayuntamiento a la sentencia que permitía la mudanza de Minas al campus de Barredo. La apelación municipal cargaba contra seis resoluciones de la Universidad que transformaron los planes de estudios en marzo del pasado año y que habilitaban la salida de la ingeniería de la capital.

El primer edil aseguró, tras la firma de un convenio con Central Lechera Asturiana para impulsar la Capitalidad Gastronómica, que el nuevo recurso es algo que ya anunció "públicamente" que había que hacer. Incidió, eso sí, que se realiza "con total respeto" a la Universidad. "Respeto y apoyo totales, como no podía ser de otra manera", reiteró el regidor, que evitó contestar cuando se le preguntó si preferiría que el hoy día Rector en funciones, Ignacio Villaverde, no revalidase el cargo en las próximas elecciones universitarias. "Dejadme que no conteste", se disculpó. Al hilo de la lucha judicial, Villaverde pidió al alcalde tras el último fallo que no volviese a los tribunales para "pasar página" y comenzar "una etapa de entendimiento".

El consistorio alegó en su primer recurso para frenar el traslado de Minas que la modificación sustancial del currículo de la ingeniería estaba ligado al expediente de supresión de la facultad. El Ayuntamiento insistía en que este hecho le afectaba "indiscutiblemente". Por contra, la sentencia defiende que "no cabe sustentar tal interés legítimo sobre los alegatos" de ser, la Escuela de Minas, "un emblema de la ciudad de Oviedo". Tampoco que tenga implicaciones de cuestión económica para la ciudad. De igual manera, concreta que en los fallos recurridos se acuerda la supresión de la Escuela de Minas, ya que "ni tan siquiera es competencia de la Universidad".

La sentencia que el consistorio ha apelado por segunda vez fue celebrada en su momento por el Rector Villaverde, que vio respaldada por los juzgados su decisión. Villaverde trató de enterrar el hacha de guerra con el Ayuntamiento, al que tendió la mano: "Tenemos muchas más cosas que nos unen que las que puntualmente nos han separado". El Rector dejó así la puerta abierta a un trabajo más estrecho entre ambas instituciones y a ejecutar proyectos como el nuevo campus previsto en los terrenos del antiguo HUCA, en El Cristo.

El abuelo fue fumador

Canteli también se pronunció sobre el nuevo Plan Integral contra el Tabaquismo, que aprobó ayer el Ministerio de Sanidad. "Yo no soy fumador, nunca lo fui, pero esa guerra contra los fumadores a veces creo que es excesiva", expresó Canteli, que rememoró que se crió "en el cuello de un abuelo fumador". El Alcalde cree que ha de existir un equilibrio entre fumadores y no fumadores. "Tienen que convivir sin molestarse mutuamente", manifestó sobre el aumento de los espacios sin humo que propone, a futuro, el plan ministerial. En todo caso, el regidor concretó que las decisiones que atañen al plan antitabaco no le "tocan" a él. Apeló, una vez más, al respeto, "fundamental", y a las normas que ayudan a promoverlo sin ser necesario "prohibirlo todo".

Lo que sí le sorprende y le parece grave es que, en 2024, aún no esté regulado por la ley el consumo de pitillos al conducir: "Se te cae, te quemas y sueltas el volante. Siempre pensé que cómo se podía seguir autorizando eso", manifestó, y añadió a renglón seguido que le parecía aún más flagrante en el caso de llevar menores en el vehículo.

Ayuntamiento y Central Lechera, de la mano para potenciar la Capitalidad Gastronómica La Capitalidad Gastronómica ovetense continúa avanzando y se le unen nuevos compañeros de camino. Es el caso del Grupo Central Lechera Asturiana. El alcalde, Alfredo Canteli, y el presidente de la marca láctea, Alberto Álvarez, firmaron ayer los documentos que suscriben un convenio colaborativo para impulsar a la capital de la buena mesa. El acuerdo consta de una aportación económica que no se quiso desvelar y de la participación de la Central Lechera en los eventos que se organicen en relación a la capitalidad. "El ayuntamiento está muy satisfecho", apreció el alcalde sobre la cifra aportada por la Central Lechera, y bromeó con que él era "de letras" ante la insistencia en una respuesta. Respecto a su gestión, se refirió al concejal de Turismo y Hostelería, Alfredo García Quintana, también presente en el acto, que será "el encargado de distribuir los recursos lo mejor posible" para que la capitalidad sea "un éxito" y trascienda "lo máximo posible" fuera de la región. "Trataremos de liderar alguna iniciativa nacional relevante que pueda movilizar visitantes hacia el Principado y a Oviedo en particular", desgranó el director general de Capsa Food, José Armando Tellado. El directivo resaltó el papel de la Central, que lleva el nombre de Asturias "en grande". "Presumimos de ser los primeros embajadores del Principado en el exterior". Canteli destacó la importancia de recibir el apoyo del grupo alimentario, por el que siente una "gran admiración". "Esta colaboración es buena no solo para Oviedo, sino para toda Asturias", concluyó el regidor.

Suscríbete para seguir leyendo