La familia del hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba pide "compasión" para él: "No le juzguéis porque podemos equivocarnos"

La familia de Miguel Ángel Muñiz, el hombre de 73 años decapitado por su propio hijo en la localidad riberana de El Picón, pidió la mañana de este viernes "compasión" para el parricida, Pablo Muñiz, que le cortó la cabeza a su padre con un hacha y llegó a patearla como si fuese un balón de fútbol tras lanzarla contra el parabrisas de varios coches en la rotonda de Soto de Ribera. Los parientes más cercanos aún no pueden creerse que "una persona que jamás había sido violento" haya podido cometer esa atrocidad y atribuyen los hechos a una "enfermedad" psiquiátrica que lo transformó por completo. "A los que creeis en Dios, rezad por él. Os pido que no le juzgueis porque podemos equivocarnos", dijo el hermano de la víctima, Joaquín Muñiz, tras el emotivo minuto de silencio que se guardó frente al ayuntamiento riberano en memoria del fallecido.

Al acto que se celebró en Ribera de Arriba asistieron los otros dos hijos del fallecido, sus sobrinos, uno de sus nietos y una amplia representación de su familia y también de la de la mujer que compartía la vida con él desde hacía "muchos años". Tras el respetuoso minuto de silencio tomó la palabra el hermano de la víctima, que volvió a referirse a su sobrino. "Os pido comprensión para él, pido que lleve todo lo mejor posible todo lo que le va a venir ahora, que va a ser muy duro", recalcó durante el acto sobre Pablo Muñiz, que admitió los hechos que se le imputan y será enviado aprisión una vez que reciba el alta del hospital, donde permanece ingresado y en permanente vigilancia. Fuentes consultadas por este diario aseguran que Pablo Muñiz mostró una ausencia total de arrepentimiento a pesar de parecer estabilizado del "ataque psicótico". De hecho, haciendo referencia al parricidio, llegó a decir que "tenía que haberlo hecho mucho antes". Resumió su manera de proceder en cuatro palabras: "corté por lo sano", aunque tras un pequeño silencio se río a carcajadas y apuntó que con esa frase solo quería poner un poco de "humor negro al asunto".

Joaquín Muñiz también hizo referencia a su hermano tras el minuto de silencio. "Era un buen hombre y un buen padre. Ayudó siempre a sus hijos y estaba siempre a su lado", comenzó diciendo. "Era muy servicial, no hacía falta pedirle ayuda porque él mismo se adelantaba cuando veía que se le necesitaba. Era cariñoso, pero cariñoso de verdad, como una estufa de leña en las que no se ve la llama pero siempre te mantienen caliente", continuó. Después habló de su estrecha relación y de algunas anécdotas que compartieron y jamás se le van a olvidar. "Era muy goloso y creo que yo, en parte, tuve la culpa. Nunca probaba nada que no le entrase por los ojos, pero cuando era pequeño le dije que cerrase los ojos y le di leche condensada. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás, se convirtió en un goloso para toda la vida", señaló. También se refirió a la pasión que tenía Miguel Ángel Muñiz por la montaña. "Creo que también fue culpa mía. Cuando perdí a mi hija me vine de Ibiza y me refugié en las montañas. También mi padre era un gran amantre del monte, pero él (por el fallecido) nos superó a todos. Se conocía todas las montañas", afirmó Joaquín Muñiz tras agradecer la presencia a todos los vecinos y amigos del fallecido. "Amigos son los que están a las duras y no sólo a las maduras. Sois la fuerza que nos ayuda a llevar el dolor. En algunos casos, cuando ocurren estas cosas, se genera odio, pero aquí sólo hemos tenido apoyos".

El alcalde del concejo, el socialista Tomás Fernández, también tomó la palabra durante un acto dedicado a una persona que era "vecino y amigo personal" del regidor riberano. "No doy crédito a lo que ha ocurrido. Siempre piensas que estas cosas sólo pasan en los Estados Unidos, pero tristemente nos ha tocado al lado de casa", dijo emocionado Fernández. "Estuve con él hace apenas quince días. Se ha ido a consecuencia de una enfermedad de la cabeza, no queda otra que asumirlo", subrayó.