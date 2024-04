La directora de la Vuelta a Asturias conquista La Bañeza

El coqueto teatro municipal de La Bañeza emuló ayer al Campoamor ovetense durante la entrega a mediodía de la "Alubia de Oro" a Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias, como reconocimiento al "Bañezano de 2023", en una emotiva ceremonia que terminó con el himno de Asturias, interpretado por la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" dirigida por Guti.

La ovetense Cristina Mendo acude desde 1982 a la villa bañada por el río Órbigo, primero "a secar" con sus padres debido al asma que le detectaron de niño a su hermano José Julio, y ahora con su marido Fernando Corral y sus hijos Mendo y Álvaro. Es la primera galardonada no nacida en la comarca y merecedora de esta distinción por su profundo arraigo y pasión por esas tierras, como le reconoce el premio otorgado por "El Adelanto Bañezano"

A la hora de agradecer la distincion, la ovetense se sinceró. "No sé sentir a medias, sino con toda intensidad y para mí, La Bañeza es un sentimiento que me recuerda a mi padre y me trae a la memoria recuerdos de mi infancia y juventud. Estoy muy orgullosa de haber transmitido a mi marido y a mis hijos la pasión que heredé, ya que es el lugar dónde más cerca siento a mi padre, quien me inculcó los valores del esfuerzo, la honestidad y el sacrificio. Ha sido el pilar más importante de mi vida. Este premio lo recibo por y para él", señaló muy emocionada. Su progenitor, Julio Álvarez Mendo, fue presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo y organizador de la Vuelta Ciclista Asturias, además de concejal del Ayuntamiento de Oviedo.

Según el acta del jurado, "Cristina, además de llevar cuatro décadas veraneando en la localidad, ha intervenido de forma activa para que la Vuelta Ciclista a España eligiese La Bañeza como salida de una etapa el pasado mes de septiembre ante la gran competencia existente entre otros municipios de ámbito nacional".

Álvaro Lobato, director del semanario "El Adelanto Bañezano" definió a Cristina Mendo como "el paradigma de bañezana" y dijo de ella que es "su gran embajadora" por su empeño en que fuera el inicio de una etapa de la Vuelta a España. La periodista Laura Nistal, glosó a la homenajeada y le agradeció "sus activas y fructuosas gestiones para que La Bañeza estuviese en el punto de mira de millones de personas". Cerró el acto Javier Carrera, alcalde La Bañeza, quien la definió como "un gran ejemplo del ser bañezano al aglutinar en ella una personalidad, emprendedora, persistente, alegre y apasionada".

En su intervención, Cristina Mendo había señalado que su distinción es "un fiel ejemplo de la fraternal relación entre asturianos y leoneses" y añadió que "no eres quien eres por el lugar donde naces, sino por el camino que has decidido seguir".

Al sonar el himno de Asturias asomaron las lágrimas a los ojos de Cristina Mendo, arropada por su familia, por sus colaboradores en la Vuelta a Asturias y una amplia representación del ciclismo nacional. Tras el acto, hubo una multitudinaria comida con 200 invitados y algunos tomaron la palabra a los postres, para glosar a la galardonada. Gema Alvarez, alcaldesa de Lena, la definió como "una luchadora todoterreno, que nos sirve de ejemplo para otras muchas mujeres". José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, como "una auténtica paisana, como decimos los asturianos". El diputado Ángel lbáñez, expresidente de las Cortes de Castilla y León, como "un gran talento que trabaja en favor de La Bañeza". Su hijo Mendo, la emocionó: "Mamá, eres un gran orgullo para nosotros porque sabemos lo que peleas para conseguir las cosas". El burgalés Marcos Moral, presidente del Consejo de Ciclismo profesional dijo de ella que "es una gran heredera de los valores que le inculcó su padre, quien fue mi maestro y tutor en el mundo del ciclismo".

Laura García Marcos, presidenta de la Fundación "El sueño de Vicky" agradeció a Cristina "el apoyo que me presta en las causas solidarios con los niños que padecen cáncer". El empresario leonés Luis Miguel Seco destacó cómo "Cristina se dedica a unir amigos y también ha unido Oviedo y La Bañeza". Kiko García, director general de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOC) se refirió a ella como a "un ser humano excepcional, un auténtico regalo en mi vida". Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, fue el último en intervenir y destacó que "Cristina es como una ola que me trajo a La Bañeza por su corazón y su tesón. Es una extraordinaria asturleonesa que ha sabido honrar la memoria de su padre protegiendo su legado".

