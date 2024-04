Hablan los policías que evitaron que una joven de 19 años se suicidara en Oviedo: "La cogimos justo antes de saltar"

La malagueña Carolina Cabrera, que está haciendo las prácticas en la comisaría de la Policía Nacional de Oviedo, ya puede añadir a su currículum una medalla de valor incalculable. La joven agente y su compañero Ángel Fernández, un ovetense con dilatada experiencia en el cuerpo, consiguieron salvarle la vida a una chica de 19 años que estaba a punto de quitarse la vida saltando desde una altura de unos diez metros al tramo de autopista que llega a la plaza de Castilla desde Mieres. La chica estaba en el carril de salida de la ciudad. "Pudimos llegar a tiempo y la cogimos justo cuando estaba a punto de tirarse. La satisfacción que sentimos cuando vimos que estaba a salvo es indescriptible", asegura Carolina Cabrera.

Los hechos ocurrieron el pasado día 4 de abril alrededor de las seis de la tarde. Los dos policías estaban teniendo un día movido, con varias intervenciones, pero en ese momento se encontraban haciendo una ronda rutinaria por la zona de La Florida. Entonces entró el aviso por la emisora desde la sala del 091. "Nos dijeron que había una chica saliendo del túnel ferroviario que hay más allá de la plaza de Castilla y caminando por las vías del tren en dirección a Mieres. En cuanto lo escuchamos salimos hacia allí", relata Ángel Fernández.

Los agentes encendieron la sirena y cruzaron la ciudad abriéndose paso entre el tráfico. Cuando llegaron a la altura de la plaza de Castilla se bajaron del "zeta" para dirigirse a las vías del tren, pero varios conductores les indicaron que la joven ya no estaba allí y que había echado a andar por la autopista en dirección a Mieres. "Nos volvimos a subir al coche y seguimos por la carretera hasta que mi compañera la vio. Yo iba al volante", continua Ángel Fernández. "Ya había saltado el quitamiedos y estaba de cuclillas en un sitio en el que ya no hay ningún tipo de protección. La altura es considerable y además estaban pasando coches por el tramo de la autopista que hay justo debajo", explica Carolina Cabrera.

No se lo pensaron dos veces. Los dos policías se bajaron del coche y cogieron a la joven por la espalda sin que ella pudiese darse cuenta. "Había mucho ruido de coches y eso nos permitió acercarnos sin que nos viera. De hecho se asustó cuando la cogimos, pero entre los dos conseguimos meterla hacia adentro y ponerla a salvo", afirma Ángel Fernández. La chica estaba totalmente desencajada. "Mientras la teníamos agarrada intentamos hablar con ella, pero no decía nada. Pasado un rato empezó a hablar con Carolina, pero la pobre estaba muy nerviosa", añade el agente.

Carolina Cabrera, actuando como si fuese una veterana a pesar de estar de prácticas, estuvo con la chica hasta que llegaron los servicios médicos y otra patrulla de la Policía Nacional como refuerzo. "Me dijo que estaba medicada y en un plan de prevención del suicidio, que llevaba desde el año 2020 con la idea de quitarse la vida, que acababa de salir del instituto y que ya no aguantaba más", explica la agente. "No paraba de decir ‘me quiero morir, me quiero morir’. Me dio mucha pena, estaba desesperada", añade Cabrera. Cuando llegaron los servicios médicos se hicieron cargo de la chica y la trasladaron al HUCA. "Nosotros fuimos detrás y cuando llegamos ya estaba allí su madre, que estaba destrozada. Nos dio las gracias por salvar a su hija, pero la mujer estaba fuera de sí y no estaba para muchas palabras", explica Carolina Cabrera.

Ángel Fernández, al ser ya veterano, ha vivido algún que otro episodio similar, pero asegura que el problema crece cada día. "Cada vez hay más tentativas de suicidio, sobre todo entre gente joven. Siempre es una satisfacción ayudar a las personas y los que somos padres tenemos un sentimiento especial cuando se trata de gente tan joven", dice. "Aunque hay quien piensa que somos el enemigo, los policías hacemos muchísimas labores humanitarias y eso es lo que más nos llena. Es nuestro día a día y estamos orgullosos", añade Fernández.