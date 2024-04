Barbón, ante la decisión de Pedro Sánchez que tiene al PSOE en vilo: "Espero que nos diga que sigue, pero nadie lo sabe todavía"

No se puede decir que el encuentro socialista que se celebró este sábado en un lagar de Colloto haya sido precisamente una fiesta. La comida, organizada por el PSOE de Oviedo, fue más bien una llamada a la unidad del partido en un momento en el que su principal líder está seriamente tocado y se plantea incluso dimitir como presidente del Gobierno. Pedro Sánchez estuvo ayer en boca de todos durante una «comida de fraternidad» en la que la incertidumbre y la preocupación no desaparecieron ni siquiera con los postres. «Nadie sabe la decisión que va a tomar el presidente, pero hoy, más que nunca, el partido tiene que estar unido. Estamos recibiendo ataques sistemáticos y hay que estar fuertes para resistirlos», explicó Adrián Barbón, el presidente regional, durante su intervención antes los militantes. «Espero y confío en que Pedro nos diga que va a seguir», añadió para cerrar.

Porque a Oviedo vino Barbón, que fue el primero en asistir para hacer piña socialista en estos momentos delicados. Pero también estuvieron otros pesos pesados del partido, como la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, que fue la principal impulsora de la comida; Jonás Fernández, eurodiputado por el PSOE; Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez o Adriana Lastra, que llegó a ser portavoz del Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados. «La derecha no puede quebrarnos. Lo que está sucediendo no va de los ataques a Pedro, ni de los que ha tenido y sigue teniendo Adrián (Barbón) y tampoco de los que he sufrido yo, que me han crujido. Esto va de toda la izquierda. Los que creen que mandan han decidido que no nos van dejar gobernar y nos están mandando un mensaje: si te metes en política vamos a ir a por ti y a por tu familia», señala Lastra.

En eso coincidieron Adriana Lastra y Delia Losa, la delegada del Gobierno, que también tomó la palabra durante el encuentro. «Lo que nos está diciendo la derecha es que agachemos la cabeza, pero frente a eso lo que tiene que hacer este partido es levantarla y decir basta ya». Delia Losa cree que «ceder ahora» sería darle la razón a aquellos que usan «tácticas deleznables». La delegada del Gobierno conoce a Pedro Sánchez y sabe que es un «hombre fuerte y acostumbrado a los ataques», pero que el último ha sido directo a su corazón y eso acabó por colmar el vaso. «Llega un momento que las personas llegan a quebrarse, sobre todo si toca a la persona que uno más quiere», dijo Losa haciendo referencia a los «ataques» a la mujer del presidente del Gobierno.

Otro de los que tomó la palabra fue el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, que estuvo acompañado de muchos de los concejales del PSOE y también apeló al «compañerismo» como motor para el partido. «Tenemos que remar todos en la misma dirección, el fin que nos une como compañeros es el de lograr construir una sociedad mejor de la que tenemos. En la agrupación socialista de Oviedo somos un grupo de compañeros que estamos unidos y también se que ocurre lo mismo en otras agrupaciones de Asturias», dijo Fernández Llaneza antes de saludar a miembros del partido llegados desde Mieres, Gijón, Valdés, Las Regueras o Taramundi.

Otra de las cosas por las que los socialistas de Oviedo no estaban para fiestas este domingo es por el reciente fallecimiento de Conchita Diéguez Olay, exsecretaria de Igualdad de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) y muy querida en el partido. Todos los que tomaron la palabra ayer le dedicaron algunas palabras de cariño a la fallecida. «Era todo un ejemplo", resumió Carlos Fernández Llaneza.