Afrontan 13 años de cárcel por robar en una farmacia de Colloto

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 13 años de cárcel para dos acusados de atracar una farmacia en Colloto amenazando con una pistola a la empleada que en ese momento se encontraba detrás del mostrador. Para desplazarse hasta el establecimiento utilizaron un coche que habían robado previamente en la misma localidad. La vista oral se celebrará el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

Los hechos ocurrieron el día 12 de febrero de 2021. Según la versión que maneja el ministerio fiscal, ese día, entre las seis y las ocho y media de la tarde, los acusados forzaron la puerta delantera izquierda de un Seat León que se encontraba aparcado en la calle Pepín Rodríguez, en la localidad de Colloto. Acto seguido pusieron en marcha el vehículo y lo usaron para desplazarse hasta las inmediaciones de una farmacia situada en la plaza de Europa, también en Colloto. Según la Fiscalía, con ellos iba una tercera persona que no pudo ser identificada.

Sobre las ocho y media de la tarde uno de los acusados se quedó vigilando en el exterior del establecimiento mientras el otro hombre que va a ser juzgado y el que no pudo ser identificado entraban en la farmacia. Iban con el rostro cubierto con mascarillas y con las prendas que llevaban con la intención de no ser reconocidos. Uno de ellos, el que no fue atrapado, portaba una pistola, aunque tampoco pudo constatarse si el arma era real o simulada.

Los hombres advirtieron a la persona que estaba detrás del mostrador de que no se moviera amenazándola con el arma y le gritaron que les dijese dónde estaba el dinero. Cuando ella cumplió las órdenes se apoderaron del metálico que contenía la caja registradora y de lo que había en la máquina contadora de monedas haciéndose con un botín de 1.800 euros. Antes de abandonar el lugar, también se llevaron un neceser con cremas valorado en 80 euros.

El coche que utilizaron los acusados para el atraco fue hallado dos días después en Viella (Siero), aunque en su interior ya no estaba el equipo de música. La Guardia Civil encontró en el vehículo los cajetines de la máquina contadora de monedas que habían desvalijado en la farmacia. La compañía aseguradora de la farmacia ha indemnizó con 1.580 euros a su titular. Por su parte, la aseguradora del turismo también indemnizó a su propietario con 1.114,64 euros por todos los daños y perjuicios sufridos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación cometido en local abierto al público con uso de arma u otro medio igualmente peligroso y de un delito de robo con fuerza en las cosas. El ministerio público sostiene que además concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de disfraz en el delito de robo con intimidación en ambos acusados y la de reincidencia en el delito de robo con fuerza en las cosas en uno de ellos. Teniendo en cuenta esto, el fiscal solicita seis años de cárcel para uno de los procesados y uno más, un total de siete, para el reincidente.