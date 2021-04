Una de romanos

Qué le voy a hacer. Me entretienen, me evaden y me hacen soñar. Y tanto que me hacen soñar que el pasado viernes fui, durante un largo rato, el Marco Aurelio sabedor de la cercanía de la parca a la que pide dos años más de vid. O uno solo: el emperador filósofo desea acabar su tarea por el bien de Roma, del mundo y del futuro.

Por mi parte espero que “el barquero silencioso” se demore largo tiempo, pero se ha quedado revoloteando por mi cabeza la idea de disponer de un año, solo un año, para cambiar el rumbo de las cosas.

En una tierra y en unos momentos en los que la mezquindad campa entre nosotros, se me hace muy cuesta arriba vislumbrar otra cosa que no sea la mierda que los malhechores de la maquinaria del Estado nos hacen arrastrar diariamente. Mediocres ataviados con el traje de la manipulación nos llenan la mente de mentiras, instrumento perfecto de la pos-verdad para doblegar conciencias y ahogar esperanzas con cientos de angustias, llenar el cuerpo de miedos y el alma de miserias. En muy poco tiempo habrán logrado desgastar nuestro calzado dejando miles de pies desnudos sobre un suelo de excrecencias; la España despoblada que cede protagonismo a la desolada.

Nos hemos acostumbrado a las monsergas de esos mindundis, de medio pelo intelectual, pero muchas poses artificiosas, exhaladores de maldad, de corrupciones y corruptelas bajo todas sus forma posibles, ya sea robar o enriquecerse, y reconocemos en ellos a esos Cómodos que, una vez alcanzado el poder, van degenerando en paranoias incontrolables conduciendo al Imperio, llevando al país, a una de sus mayores crisis.

Ardua labor la de todos aquellos que deseamos hoy poner fin a tal cantidad de adjetivos negativos comenzados por “M” y valiente decisión mudarlos en gritos esperanzados y positivos. Me conformaría con un poco de madurez.

Un año ha de bastar. Caer en el desánimo y en el abandono sería imperdonable. Como dice mi amigo Judá Ben-Hur: “Todavía estoy sediento”.