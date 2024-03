No hay acuerdos sin voluntad de alcanzarlos

El concejal socialista Jorge García Monsalve escribía ayer un artículo en estas mismas páginas quejándose de que el Gobierno municipal les hurta el debate público e impide a la oposición ejercer su labor.

Es cierto, y así lo ha reconocido reiteradamente el equipo de Gobierno, que, en las formas, el clima político local ha mejorado muy sensiblemente con la actual corporación, y eso es algo que hay que agradecer tanto a los concejales del grupo municipal socialista como a los de Izquierda Unida. Pero, recalco: en las formas. Porque, en el fondo, el grupo municipal socialista se mantiene muy próximo al "frente del no" que protagonizaron sus compañeros en el anterior mandato, y para demostrarlo sólo hay que ir a sus posicionamientos tendentes siempre a entorpecer los grandes proyectos de Oviedo, incluso aquellos en los que hay acuerdo entre los Gobiernos de Oviedo y Asturias.

El equipo de gobierno municipal defiende el diálogo y el entendimiento y lo ejerce, como lo demuestran los acuerdos alcanzados con el grupo municipal de Izquierda Unida. Por eso, quizá la pregunta que debería hacerse el señor Monsalve es: ¿por qué Alfredo Canteli llega a acuerdos con IU y no con el PSOE? La respuesta es evidente: porque Gaspar Llamazares y sus concejales, aún desde la discrepancia en muchos aspectos, han sido capaces de buscar puntos de encuentro para poder llegar a propuestas asumibles por ambos. Para el PSOE, en cambio, la voluntad de diálogo pasa por que se acepten sus planteamientos frente a los de Gobierno municipal. Eso no es diálogo; es imposición, algo que no cabe cuando hay un Gobierno que ha recibido el respaldo mayoritario de los ovetenses.

Creo que el señor Monsalve, en vez de buscar citas de Tocqueville, debería revisar la hemeroteca para poder recordar cómo actuaba el Gobierno presidido por su compañero Wenceslao López, que no se reunió nunca con el líder de la oposición, no aceptó en todo su mandato ni una sola propuesta del PP y no perdió ocasión de insultar e injuriar a la oposición. Sólo le voy a dar un dato: el equipo de Alfredo Canteli, en seis meses, ya ha aprobado en el pleno varias propuestas de Izquierda Unida. El PSOE de Wenceslao López no aprobó ninguna del PP en cuatro años.

Hablar de actitud desdeñosa y soberbia del equipo de Gobierno municipal es faltar a la verdad, porque no hay tal. Y esa visión es la que muestra claramente la parcialidad de sus argumentos. El grupo socialista dispone de toda la información que requiere cuando dicha información está elaborada y cuenta con todas las puertas abiertas para negociar propuestas razonables y sensatas, pero la realidad es que siempre se alinea con quienes tienen el "no" como arma permanente para oponerse al progreso de Oviedo.

Una persona que, perteneciendo al mismo partido de quien lleva años gobernando este país a base de decretos, dando la espalda a la oposición y actuando contra los más elementales principios del sistema democrático, plantea que en Oviedo se amordaza a la oposición, evidentemente, actúa desde la ciega ideología y no desde un análisis sereno de la realidad.

Se puede ser muy educado o muy maleducado mintiendo, pero, en el fondo, estamos ante la misma mentira.

Entiendo el nerviosismo de los integrantes del grupo municipal socialista ante la evidencia de que Gaspar Llamazares es quien, política y realmente, está ejerciendo como jefe de una oposición que trata de sumar y no restar, aun cuando defiende planteamientos diferentes. Y esa posición, señor Monsalve, no se alcanza ni con quejas extemporáneas ni con sesudos artículos de prensa: se logra abandonando el "frente del no". Espero que algún día lo consigan. Sería bueno parta ustedes y para Oviedo.