Javier Fernández ha merecido el Premio al mejor expediente en el Grado en Derecho de la Universidad de Oviedo, respaldado por Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

Fernández, de 22 años y natural de Pola de Laviana, describe el momento en el que escogió esta carrera: «En una conversación con quien fue mi tutora y profesora de Latín y Griego, que me recomendó que cursara el Grado en Derecho. He de reconocer que estoy en deuda por haberme dado ese buen consejo y haber accedido a este Grado, pues me he sentido muy a gusto», manifiesta. Además, el abogado destaca la multiplicidad de salidas laborales que pueden desarrollarse tras acabar la carrera: «Principalmente se parte de la dicotomía entre el ejercicio de la abogacía o el empleo público; una vez descartada la opción de la abogacía hube de investigar entre todas las oposiciones jurídicas que pude. Después de valorarlas todas, he decidido preparar oposiciones para la Administración General del Estado», comenta.

El estudiante no tiene claro si seguirá desarrollándose en Asturias o por el contrario marcharse fuera: «Todo el mundo tiene una mochila emocional respecto al lugar que lo vio nacer; el caso es que con el tiempo se pueden ir introduciendo distintos pesos en la misma que hacen más difícil tomar la decisión de irse; por tanto, dependerá de las circunstancias personales en el momento en que deba tomar la decisión», afirma.

Fernández muestra sus impresiones tras haber recibido el galardón: «Sentí alegría por ver reconocido el esfuerzo a lo largo de todos estos años. No me quito mérito ni se lo quito a los otros galardonados; no obstante, no dejo de pensar en que generaciones pretéritas, a edades aún más tempranas a las nuestras, se desempeñaban en profesiones duras como la construcción o la minería», expone.