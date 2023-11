Andrea Balseiro, estudiante de 23 años originaria de Gijón, ha sido distinguida con el codiciado Premio Fin de Grado en Filosofía, respaldado por la Fundación Banco Sabadell. A pesar de sus fuertes raíces en Asturias, Balseiro tiene la firme determinación de explorar otras regiones de España antes de establecerse en su tierra natal.

Con una revelación sorprendente, la joven filósofa comparte sus aspiraciones profesionales: "Seguiré cultivando la filosofía en mis ratos de ocio, pero profesionalmente me gustaría satisfacer un deseo que he tenido desde pequeña y que mantengo en secreto. Para muchos podría ser una alternativa que no pega mucho con mi historial educativo, pero yo, que sí veo la línea de continuidad, estoy contenta de poder dedicarme ahora a alcanzar mis verdaderas aspiraciones".

Balseiro escogió la filosofía debido a su amplitud, permitiéndole adentrarse en diversas áreas del conocimiento que no imaginaba inicialmente. Su travesía académica, aunque desafiante, la describe como un "camino de esfuerzo y sacrificio". Destaca la importancia de mantenerse enfocada en el proceso educativo y abrazar el viaje personal hacia el conocimiento. La filósofa gijonesa enfatiza la relevancia del apoyo, tanto de los compañeros de clase que evolucionan hacia la familia como del círculo familiar constante. "Por un lado, son importantes esas personas que conociste en el aula un día cualquiera de septiembre y que, cuatro años más tarde, se han convertido en una parte muy íntima de ti y, por otro, esa familia que sabes que estará a tu lado siempre", destaca.

Tras recibir el premio, Balseiro comparte sus impresiones: "Decir ‘alegría’ no sería del todo acertado. Sin duda, lo recibo con gran estima, pero yo creo que lo más importante del mismo es que me ha permitido reflexionar y reafirmarme en algunas creencias".