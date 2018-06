Baño de masas de Berjón en el campus veraniego del Oviedo

Día muy especial para los casi 200 niños del primer turno del campus veraniego del Real Oviedo, que celebra este año su 13ª edición. Un jugador capital del primer equipo, Saúl Berjón, visitó las instalaciones Tensi esta mañana para conocer a los pequeños y se dio un auténtico baño de masas azul. Los niños le recibieron al grito de "Saúl, te quiere, la gente del Tartiere" y se volvieron locos al poder conocer a su ídolo en persona, que se mostró encantado en todo momento. Al finalizar la visita el ovetense atendió a los medios de comunicación. Estas fueron sus palabras.

Las vacaciones: "Se echa de menos el fútbol, con ganas de empezar. Sobre todo con el Mundial, viéndolo por la televisión te dan ganas de jugar ya".

La selección: "Están ahí, pasaron líderes. Hay dudas, pero jugar con rivales que se meten tan atrás es muy complicado. Cuando vayan pasando rondas creo que se verá una mejor España".

El mercado de fichajes: "Es imposible desconectar y con las redes sociales todo se sabe. Los fichajes que se hicieron hasta ahora están muy bien. El mercado está todavía muy parado, no hay ningún equipo que haya hecho muchos movimientos. Confiamos en hacer una plantilla buena y luchar por lo que todos queremos".

Valoración de Boateng y Tejera, fichajes azules. "A Boateng no le conozco. Tejera es un buen futbolista, lleva años demostrándolo, nos va a ayudar muchísimo, igual que Boateng. Si los fichan es que son buenos futbolistas, desearles toda la suerte a los dos y que nos ayuden mucho para conseguir los objetivos"

Anquela: "No hablé con él durante las vacaciones, que descanse que falta le hace, viendo cómo vive los partidos. Nos viene bien a todos desconectar, nos echamos todos de menos en diez días y en menos de un mes estamos todos juntos".

Podría ser uno de los capitanes tras la marcha de Linares. "No lo sé, no lo decido yo. Si me toca estaré encantando de ponerlo, ya me tocó el año pasado una jornada. Es el míster quien decide"

Qué tipo de delantero prefiere: "Me adapto al que me pongan, si conseguimos un delantero rápido nos va ir bien a todos, porque el otro perfil ya lo tenemos (Toché). El que venga bienvenido será".

Las ganas renovadas para el año que viene. "Muy ilusionado, con ganas de empezar. Cada año el equipo va a más pese a que todavía no conseguimos todavía el objetivo del play-off. Cada año hay que dar un poco más".